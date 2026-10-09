A noite desta sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10) irão exigir casaco e, também, atenção de quem estiver nas ruas em São José dos Campos. A entrada de uma massa de ar frio aliada à presença de áreas de instabilidade manterá o tempo instável e fará as temperaturas despencarem na cidade e em todo o Vale do Paraíba.
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De acordo com a previsão meteorológica para o Estado de São Paulo, São José figura entre os pontos de maior destaque para o predomínio de chuva ao longo das próximas horas, juntamente com o Litoral Norte e a divisa com o Paraná.
A expectativa é de continuidade de precipitações com intensidade variando de fraca a moderada em pontos isolados do município. Com a forte cobertura de nuvens e o efeito do resfriamento noturno, a sensação térmica será de frio no decorrer da madrugada.
Panorama no Estado
O cenário joseense reflete o comportamento do tempo na faixa centro-leste e litorânea paulista, onde o ar mais frio ganha força após a passagem da frente instável. A recomendação para os moradores de São José é se prevenirem contra o declínio acentuado nos termômetros até as primeiras horas da manhã do fim de semana.