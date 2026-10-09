09 de outubro de 2026
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TEMPESTADE

Granizo, ruas alagadas e caos após chuva forte em SJC; VEJA VÍDEO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Árvore caída na zona sul de SJC
Árvore caída na zona sul de SJC

Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando pontos de alagamento, transtornos no trânsito e cenário de caos em diferentes regiões da cidade.

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Registros mostram enxurradas cobrando vias importantes, como a Avenida Ouro Fino.

A mudança repentina no tempo assustou moradores com a intensidade da precipitação e a presença de pedras de gelo. O temporal reforça a necessidade de atenção redobrada de pedestres e motoristas durante o deslocamento pelas ruas e avenidas do município.

Alerta da Defesa Civil para o feriado prolongado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de "atenção" para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o fim de semana prolongado.

Para sábado (10) e domingo (11), a previsão aponta períodos de sol entre nuvens, mas com aumento constante das instabilidades ao longo do dia. Há risco de: raios e rajadas de vento forte; queda isolada de granizo; alagamentos, enxurradas e destelhamentos; queda de galhos e árvores.

De acordo com o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, concentrando-se no período da tarde, impulsionadas pelo calor acumulado.

Recomendações de segurança

A Defesa Civil orienta moradores e turistas que vão curtir o feriado a adotarem medidas preventivas:

Motoristas: Reduzam a velocidade, mantenham distância de segurança do veículo à frente e jamais tentem atravessar vias inundadas.

Praias e Parques: Interrompa atividades ao ar livre ao sinal de tempestades e busque abrigo seguro longe de árvores, postes ou estruturas metálicas.

Alertas por SMS: Cadastre seu CEP enviando uma mensagem de texto gratuita para o número 40199.

Emergências: Ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).

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