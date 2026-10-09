Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando pontos de alagamento, transtornos no trânsito e cenário de caos em diferentes regiões da cidade.
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Registros mostram enxurradas cobrando vias importantes, como a Avenida Ouro Fino.
A mudança repentina no tempo assustou moradores com a intensidade da precipitação e a presença de pedras de gelo. O temporal reforça a necessidade de atenção redobrada de pedestres e motoristas durante o deslocamento pelas ruas e avenidas do município.
Alerta da Defesa Civil para o feriado prolongado
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de "atenção" para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o fim de semana prolongado.
Para sábado (10) e domingo (11), a previsão aponta períodos de sol entre nuvens, mas com aumento constante das instabilidades ao longo do dia. Há risco de: raios e rajadas de vento forte; queda isolada de granizo; alagamentos, enxurradas e destelhamentos; queda de galhos e árvores.
De acordo com o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, concentrando-se no período da tarde, impulsionadas pelo calor acumulado.
Recomendações de segurança
A Defesa Civil orienta moradores e turistas que vão curtir o feriado a adotarem medidas preventivas:
Motoristas: Reduzam a velocidade, mantenham distância de segurança do veículo à frente e jamais tentem atravessar vias inundadas.
Praias e Parques: Interrompa atividades ao ar livre ao sinal de tempestades e busque abrigo seguro longe de árvores, postes ou estruturas metálicas.
Alertas por SMS: Cadastre seu CEP enviando uma mensagem de texto gratuita para o número 40199.
Emergências: Ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).