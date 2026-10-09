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Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando pontos de alagamento, transtornos no trânsito e cenário de caos em diferentes regiões da cidade.

A mudança repentina no tempo assustou moradores com a intensidade da precipitação e a presença de pedras de gelo. O temporal reforça a necessidade de atenção redobrada de pedestres e motoristas durante o deslocamento pelas ruas e avenidas do município.

Alerta da Defesa Civil para o feriado prolongado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de "atenção" para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o fim de semana prolongado.

Para sábado (10) e domingo (11), a previsão aponta períodos de sol entre nuvens, mas com aumento constante das instabilidades ao longo do dia. Há risco de: raios e rajadas de vento forte; queda isolada de granizo; alagamentos, enxurradas e destelhamentos; queda de galhos e árvores.