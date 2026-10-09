Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito. O temporal levou à suspensão temporária de um evento particular de games e tecnologia no Centro da Juventude, na região sul da cidade, por questões de segurança.
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Segundo a Defesa Civil, o maior volume de chuva foi registrado no bairro Rio Comprido, na região sul, onde os acumulados chegaram a 66 milímetros em pouco mais de 30 minutos. As rajadas de vento atingiram 72 km/h no Buquirinha 2, na região norte. Apesar dos estragos, não houve registro de ocorrências com vítimas.
A retomada da programação do evento no Centro da Juventude será reavaliada pela administração do espaço, de acordo com as condições de segurança.
Queda de árvores e interdições
As equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade atenderam oito ocorrências de queda de árvores ou galhos em vias públicas.
Os registros foram feitos na Rua Viseu, nas Chácaras Reunidas; na Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos; na Rua Madre Paula de São José, na Vila Ema; na Rua José Francisco Pereira Sales, no Conjunto 31 de Março; na Rua Estácio José do Nascimento, no Jardim Limoeiro; na Avenida Jorge Zarur, no sentido Centro; e na Rua Londrina, no Bosque dos Ipês.
Nos locais onde as quedas afetaram o trânsito, agentes de mobilidade atuaram para orientar os motoristas. A Defesa Civil também foi acionada após uma árvore cair sobre o muro de uma residência na Rua Tijuca, no Jardim Satélite.
Outro ponto de atenção foi a alça Elizabeth Galvão Baruel, no Jardim Anhembi, no sentido Centro, onde houve queda de fios de alta tensão. A via foi sinalizada e o trânsito desviado até que a concessionária de energia realizasse o desligamento da rede.
A Prefeitura também monitorou o nível do Córrego do Vidoca, que apresentou aumento significativo do volume de água. Até o momento informado pela administração municipal, não havia impactos no trânsito das pistas da Avenida Eduardo Cury.
Temporal assusta moradores
A intensidade da chuva surpreendeu moradores de diferentes regiões de São José dos Campos. Imagens registraram enxurradas em vias importantes, como a Avenida Ouro Fino, além de pontos de alagamento e dificuldades para circular pela cidade.
A combinação de chuva intensa, granizo e rajadas de vento reforça a necessidade de atenção redobrada de motoristas e pedestres, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e durante períodos de baixa visibilidade.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de atenção para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o fim de semana prolongado.
Para sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens, com aumento das instabilidades ao longo do dia. Há risco de raios, ventos fortes, queda isolada de granizo, alagamentos, enxurradas, destelhamentos e quedas de árvores e galhos.
Segundo o meteorologista da Defesa Civil William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, principalmente durante a tarde, em razão do calor acumulado.