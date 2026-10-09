Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito. O temporal levou à suspensão temporária de um evento particular de games e tecnologia no Centro da Juventude, na região sul da cidade, por questões de segurança.

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Segundo a Defesa Civil, o maior volume de chuva foi registrado no bairro Rio Comprido, na região sul, onde os acumulados chegaram a 66 milímetros em pouco mais de 30 minutos. As rajadas de vento atingiram 72 km/h no Buquirinha 2, na região norte. Apesar dos estragos, não houve registro de ocorrências com vítimas.