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QUEDA EM MURO

VÍDEO: Temporal derruba oito árvores e provoca estragos em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Queda de árvore em São José dos Campos
Queda de árvore em São José dos Campos

Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9) e provocou alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito.

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Segundo a Prefeitura, foram registradas ocorrências em diferentes regiões da cidade, incluindo a queda de ao menos oito árvores, uma delas sobre o muro de uma residência no Jardim Satélite. Não houve registro de vítimas.

O maior volume de chuva foi registrado no bairro Rio Comprido, na região sul, onde os pluviômetros marcaram 66 milímetros em pouco mais de 30 minutos. Já as rajadas de vento chegaram a 72 km/h no Buquirinha 2, na região norte.

As equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade atenderam sete ocorrências de quedas de árvores ou galhos em vias públicas. Os registros foram feitos na Rua Viseu, nas Chácaras Reunidas; na Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos; na Rua Madre Paula de São José, na Vila Ema; na Rua José Francisco Pereira Sales, no Conjunto 31 de Março; na Rua Estácio José do Nascimento, no Jardim Limoeiro; na Avenida Jorge Zarur, no sentido Centro; e na Rua Londrina, no Bosque dos Ipês.

Além dessas ocorrências, a Defesa Civil foi acionada após uma árvore cair sobre o muro de uma residência na Rua Tijuca, no Jardim Satélite. Agentes de mobilidade também atuaram nos pontos em que as quedas comprometeram o trânsito, orientando os motoristas.

Interdições

A tempestade também provocou a queda de fios de alta tensão na alça Elizabeth Galvão Baruel, no Jardim Anhembi, no sentido Centro. O trecho foi sinalizado e o trânsito desviado até que a concessionária de energia realizasse o desligamento da rede.

No Centro da Juventude, na região sul, a programação de um evento particular de games e tecnologia foi interrompida por segurança. A administração do espaço vai reavaliar as condições para uma eventual retomada das atividades.

A Prefeitura também monitora o nível do Córrego do Vidoca, que apresentou aumento significativo do volume de água. Até o momento, não foram registrados impactos no trânsito das pistas da Avenida Eduardo Cury.

Novas tempestades

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de atenção para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o feriado prolongado.

Para sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens, com aumento das instabilidades ao longo do dia. Há possibilidade de raios, rajadas de vento forte, queda isolada de granizo, alagamentos, enxurradas, destelhamentos e novas quedas de árvores e galhos.

De acordo com o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, principalmente durante a tarde, impulsionadas pelo calor acumulado.

Proteção

A Defesa Civil orienta motoristas a reduzir a velocidade, manter distância segura dos veículos à frente e nunca tentar atravessar ruas ou avenidas alagadas.

Em caso de tempestade, a recomendação é interromper atividades ao ar livre e procurar abrigo seguro, longe de árvores, postes e estruturas metálicas. A população também pode receber alertas gratuitos por SMS, enviando o CEP para o número 40199.

Em situações de emergência, os telefones são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.

A Defesa Civil de São José dos Campos informa que acompanha com atenção a chuva que atinge a cidade na tarde desta sexta-feira (9). O maior volume de água medido nas estações meteorológicas foi registrado no bairro Rio Comprido, na região sul, com 66 milímetros em pouco mais de 30 minutos de chuva. As rajadas de vento chegaram a 72km/h, no Buquirinha 2, na região norte. Não houve ocorrências com vítimas na cidade. As equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade atenderam 7 ocorrências de quedas de árvore ou galhos nas seguintes vias públicas: Rua Viseu, Chácaras Reunidas Av. Ouro Fino, Bosque dos Eucaliptos Rua Madre Paula de São José, Vila Ema Rua José Francisco Pereira Sales, Conjunto 31 de Março Rua Estácio José do Nascimento, Jardim Limoeiro Av. Jorge Zarur (sentido Centro) Rua Londrina, Bosque dos Ipês Nestas ocorrências em que as vias tiveram o trânsito impactado, os agentes de mobilidade também atuam orientando os motoristas. A Defesa Civil também foi acionada para uma ocorrência de queda de árvore sobre o muro de uma residência na Rua Tijuca, no Jardim Satélite. Houve a queda de fios de alta tensão na via da alça Elizabeth Galvão Baruel, no Jd. Anhembi (sentido centro). A via sinalizada e o trânsito desviado até que a concessionária de energia faça o desligamento da rede de energia. Por conta do volume da chuva, no Centro da Juventude, também na região sul, a programação de um evento particular de games e tecnologia foi interrompida para a segurança das pessoas. A retomada será reavaliada pela administração do espaço. As equipes da Prefeitura também monitoram o nível do Córrego do Vidoca, que apresentou aumento significativo do seu volume, sem impactos ao trânsito das pistas da Avenida Eduardo Cury. Contexto: Uma forte tempestade acompanhada de queda de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando pontos de alagamento, transtornos no trânsito e cenário de caos em diferentes regiões da cidade. Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp Registros mostram enxurradas cobrando vias importantes, como a Avenida Ouro Fino. Play Video A mudança repentina no tempo assustou moradores com a intensidade da precipitação e a presença de pedras de gelo. O temporal reforça a necessidade de atenção redobrada de pedestres e motoristas durante o deslocamento pelas ruas e avenidas do município. Alerta da Defesa Civil para o feriado prolongado A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de "atenção" para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o fim de semana prolongado. Para sábado (10) e domingo (11), a previsão aponta períodos de sol entre nuvens, mas com aumento constante das instabilidades ao longo do dia. Há risco de: raios e rajadas de vento forte; queda isolada de granizo; alagamentos, enxurradas e destelhamentos; queda de galhos e árvores. mais lidas 1 Adeus, Dr. Marco Antonio: cirurgião morre em São José aos 73 anos 2 URGENTE: Motociclista morre em acidente na zona leste de SJC 3 CSI e PM recuperam carro em SJC antes da dona perceber furto 4 Alunos homenageiam Fabrício, garoto de 14 anos morto no Vale 5 Cury anuncia cancelamento de motociata com Flávio em SJC De acordo com o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, concentrando-se no período da tarde, impulsionadas pelo calor acumulado. Recomendações de segurança A Defesa Civil orienta moradores e turistas que vão curtir o feriado a adotarem medidas preventivas: Motoristas: Reduzam a velocidade, mantenham distância de segurança do veículo à frente e jamais tentem atravessar vias inundadas. Praias e Parques: Interrompa atividades ao ar livre ao sinal de tempestades e busque abrigo seguro longe de árvores, postes ou estruturas metálicas. Alertas por SMS: Cadastre seu CEP enviando uma mensagem de texto gratuita para o número 40199. Emergências: Ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199).

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