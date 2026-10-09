Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9) e provocou alagamentos, quedas de árvores e transtornos no trânsito.
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Segundo a Prefeitura, foram registradas ocorrências em diferentes regiões da cidade, incluindo a queda de ao menos oito árvores, uma delas sobre o muro de uma residência no Jardim Satélite. Não houve registro de vítimas.
O maior volume de chuva foi registrado no bairro Rio Comprido, na região sul, onde os pluviômetros marcaram 66 milímetros em pouco mais de 30 minutos. Já as rajadas de vento chegaram a 72 km/h no Buquirinha 2, na região norte.
As equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade atenderam sete ocorrências de quedas de árvores ou galhos em vias públicas. Os registros foram feitos na Rua Viseu, nas Chácaras Reunidas; na Avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos; na Rua Madre Paula de São José, na Vila Ema; na Rua José Francisco Pereira Sales, no Conjunto 31 de Março; na Rua Estácio José do Nascimento, no Jardim Limoeiro; na Avenida Jorge Zarur, no sentido Centro; e na Rua Londrina, no Bosque dos Ipês.
Além dessas ocorrências, a Defesa Civil foi acionada após uma árvore cair sobre o muro de uma residência na Rua Tijuca, no Jardim Satélite. Agentes de mobilidade também atuaram nos pontos em que as quedas comprometeram o trânsito, orientando os motoristas.
Interdições
A tempestade também provocou a queda de fios de alta tensão na alça Elizabeth Galvão Baruel, no Jardim Anhembi, no sentido Centro. O trecho foi sinalizado e o trânsito desviado até que a concessionária de energia realizasse o desligamento da rede.
No Centro da Juventude, na região sul, a programação de um evento particular de games e tecnologia foi interrompida por segurança. A administração do espaço vai reavaliar as condições para uma eventual retomada das atividades.
A Prefeitura também monitora o nível do Córrego do Vidoca, que apresentou aumento significativo do volume de água. Até o momento, não foram registrados impactos no trânsito das pistas da Avenida Eduardo Cury.
Novas tempestades
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de atenção para a possibilidade de novas pancadas de chuva no Vale do Paraíba e no Litoral Norte durante o feriado prolongado.
Para sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol entre nuvens, com aumento das instabilidades ao longo do dia. Há possibilidade de raios, rajadas de vento forte, queda isolada de granizo, alagamentos, enxurradas, destelhamentos e novas quedas de árvores e galhos.
De acordo com o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de forma irregular, principalmente durante a tarde, impulsionadas pelo calor acumulado.
Proteção
A Defesa Civil orienta motoristas a reduzir a velocidade, manter distância segura dos veículos à frente e nunca tentar atravessar ruas ou avenidas alagadas.
Em caso de tempestade, a recomendação é interromper atividades ao ar livre e procurar abrigo seguro, longe de árvores, postes e estruturas metálicas. A população também pode receber alertas gratuitos por SMS, enviando o CEP para o número 40199.
Em situações de emergência, os telefones são 193, do Corpo de Bombeiros, e 199, da Defesa Civil.