Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando alagamentos em ruas dos bairros e travando o tráfego em trechos estratégicos da Rodovia Presidente Dutra.
De acordo com informações confirmadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trânsito está parado na pista sentido Rio de Janeiro (norte) devido a pelo menos cinco pontos de alagamento acumulados na rodovia.
Leia mais: Granizo, ruas alagadas e caos após chuva forte em SJC; VEJA VÍDEO
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os trechos críticos de represamento de água e retenção na Dutra concentram-se em São José dos Campos:
- Km 151 (Pista Expressa - Sentido Norte) - São José dos Campos;
- Km 151 (Pista Marginal - Sentido Norte) - São José dos Campos;
- Km 155 (Sentido Norte) - São José dos Campos;
- Km 158 (Sentido Norte) - São José dos Campos;
- Km 168 (Sentido Norte) - Jacareí;
Caos na cidade: árvores caídas e falta de energia
Além dos transtornos na Dutra, motoristas e pedestres registraram enxurradas avançando por vias urbanas e carros enfrentando pontos severos de inundação.
Moradores de diferentes zonas de São José também relataram a queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica em decorrência da força dos ventos e do volume de chuva repentino.
Alerta da Defesa Civil para o Feriado Prolongado
A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o alerta de "atenção" para o risco de temporais durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com cobertura reforçada sobre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
Para este sábado (10) e domingo (11), a previsão indica períodos de sol intercalados com nuvens. No entanto, a combinação de calor e umidade deve favorecer a formação rápida de novas áreas de instabilidade no decorrer das tardes.
O meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, alerta que as pancadas ocorrerão de forma irregular, mas acompanhadas de: raios e ventança forte; quedas isoladas de granizo; riscos de novas enxurradas, alagamentos e quedas de galhos ou árvores.
A orientação para quem vai pegar a estrada ou viajar rumo ao Litoral Norte é monitorar os canais oficiais, evitar trafegar por vias alagadas e buscar abrigo seguro durante as pancadas de chuva.