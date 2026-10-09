Uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9), provocando alagamentos em ruas dos bairros e travando o tráfego em trechos estratégicos da Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com informações confirmadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trânsito está parado na pista sentido Rio de Janeiro (norte) devido a pelo menos cinco pontos de alagamento acumulados na rodovia.

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