Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9) e provocou alagamentos em ruas de bairros e em trechos da Via Dutra. Moradores também relataram queda de árvore e falta de energia em algumas regiões da cidade.

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Imagens registradas por motoristas e pedestres mostram vias tomadas pela água e enxurradas avançando pelas ruas. O temporal provocou preocupação entre moradores, que relataram mudanças rápidas nas condições do tempo.

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