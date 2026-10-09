09 de outubro de 2026
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TEMPESTADE EM SJC

Chuva com granizo alaga ruas e trecho da Dutra em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (9) e provocou alagamentos em ruas de bairros e em trechos da Via Dutra. Moradores também relataram queda de árvore e falta de energia em algumas regiões da cidade.

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Imagens registradas por motoristas e pedestres mostram vias tomadas pela água e enxurradas avançando pelas ruas. O temporal provocou preocupação entre moradores, que relataram mudanças rápidas nas condições do tempo.

Alerta da Defesa Civil para o Feriado Prolongado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de "atenção" para a possibilidade de novas pancadas de chuva forte durante o fim de semana prolongado de 12 de outubro, com foco no Vale do Paraíba e Litoral Norte.  

A previsão para sábado (10) e domingo (11) indica períodos de sol entre nuvens, seguidos pelo aumento do calor e das instabilidades ao longo do dia. Há risco de temporais isolados acompanhados de raios, rajadas de vento e novas quedas de granizo.

Segundo o meteorologista da Defesa Civil, William Minhoto, as pancadas devem ocorrer de maneira irregular, concentrando-se principalmente durante as tardes.

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