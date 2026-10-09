Em decisão liminar (provisória), a Justiça suspendeu nessa sexta-feira (9) a manobra da base aliada ao governo Sérgio Victor (Novo) que havia destravado a tramitação do projeto do prefeito que promove a revisão parcial do Plano Diretor.

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A manobra em questão havia sido feita nos dias 29 e 30 de setembro pelo então presidente em exercício da Câmara, vereador Bobi (PRD), que ignorou o fato de que a oposição havia conseguido aprovar no dia 25, na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, um pedido de audiência pública para debater o projeto.