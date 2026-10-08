A dobradinha formada por Lucas Pavanato e Eduarda Campopiano, os candidatos mais votados de São Paulo pelo PL nas disputas para deputado federal e estadual, respectivamente, também teve desempenho expressivo no Vale do Paraíba. Os dois receberam 349.513 votos na região, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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O resultado supera a votação somada de nove ex-prefeitos do Vale do Paraíba que concorreram às eleições para deputado estadual ou federal. Os políticos que já comandaram prefeituras da região somaram 306.448 votos.
A vantagem da dupla do PL foi de 43.065 votos, o equivalente a 14,1% a mais do que a votação dos nove ex-prefeitos.
Campopiano recebeu 116.834 votos para deputado estadual no Vale, enquanto Pavanato alcançou 232.679 votos na disputa por uma cadeira na Câmara dos Deputados. Sozinho, Pavanato teve mais votos na região do que os seis ex-prefeitos que disputaram uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.
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Pavanato e Campopiano
O desempenho da dupla foi puxado principalmente pela votação de Pavanato, que teve 232.679 votos no Vale. Campopiano acrescentou outros 116.834 votos, levando o total para 349.513.
A comparação chama a atenção porque os dois candidatos não são ex-prefeitos da região, enquanto os nove nomes utilizados no levantamento têm trajetória política ligada a administrações municipais do Vale.
Entre os ex-prefeitos, Eduardo Cury, de São José dos Campos, foi o único eleito para deputado federal. Ele recebeu 66.860 votos na região. Os outros dois candidatos a deputado federal foram Marcus Soliva, de Guaratinguetá, com 18.962 votos, e Felipe Augusto, de São Sebastião, com 14.994.
Na disputa para deputado estadual, o mais votado entre os ex-prefeitos foi Thales Gabriel, de Cruzeiro, com 60.619 votos. Na sequência aparecem Dr. Isael, de Pindamonhangaba, com 55.169; Ortiz Júnior, de Taubaté, com 45.009; Antonio Carlos da Silva, de Caraguatatuba, com 23.504; Izaias Santana, de Jacareí, com 14.765; e Petala, de Caçapava, com 6.566.
Candidato a estadual
Os seis ex-prefeitos que concorreram a deputado estadual somaram 205.632 votos. Já os três candidatos a deputado federal chegaram a 100.816 votos. Juntos, os nove totalizaram 306.448 votos.
A diferença mostra a força eleitoral alcançada por Pavanato e Campopiano no Vale: a votação dos dois foi 14% maior que a soma de nove políticos que já ocuparam o cargo de prefeito em importantes cidades da região.
Ex-prefeitos
Para Izaías Santana, ex-prefeito de Jacareí e candidato a deputado estadual pelo MDB, as redes sociais facilitaram o surgimento de novos nomes na política, fora dos caminhos tradicionais de formação de lideranças.
Ele afirma que vê o fenômeno de forma positiva e considera importante a entrada de novos atores no debate político. “Posso até discordar de uma ou outra posição, mas não vejo como ruim para a democracia. Vejo como bom”, afirmou.
Segundo Santana, o resultado de Lucas Pavanato e Eduarda Campopiano, que somaram 349.513 votos no Vale do Paraíba, não pode ser explicado apenas pela força das redes sociais.
“Estamos falando de uma região com 2 milhões de votos. Isso em nada atrapalharia se os outros 1,7 milhão de votos votassem”, disse. Para ele, existem outros fatores que ajudam a explicar o desempenho eleitoral e a renovação do cenário político.
Santana também reconheceu que ele e outros ex-prefeitos, como Thales Gabriel, foram atingidos pelo movimento de renovação nas urnas.
“Estamos num processo há 10, 15 anos, já fomos beneficiados, ganhamos duas eleições para prefeito nas nossas cidades. Não é sempre que a gente ganha”, afirmou.
O ex-prefeito também criticou a cobertura da imprensa durante a campanha e disse que o debate sobre as candidaturas teria sido mais útil se tivesse ocorrido antes da eleição.