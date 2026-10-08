A dobradinha formada por Lucas Pavanato e Eduarda Campopiano, os candidatos mais votados de São Paulo pelo PL nas disputas para deputado federal e estadual, respectivamente, também teve desempenho expressivo no Vale do Paraíba. Os dois receberam 349.513 votos na região, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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O resultado supera a votação somada de nove ex-prefeitos do Vale do Paraíba que concorreram às eleições para deputado estadual ou federal. Os políticos que já comandaram prefeituras da região somaram 306.448 votos.