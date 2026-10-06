Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato, os candidatos mais votados de São Paulo para deputado estadual e deputado federal pelo PL, respectivamente, também tiveram desempenho expressivo no Vale do Paraíba. Juntos, os dois somaram 349.513 votos na região, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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Do total, Eduarda Campopiano recebeu 116.834 votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo, enquanto Lucas Pavanato obteve 232.679 votos para a Câmara dos Deputados na região. A votação dos dois mostra a força de candidaturas de fora do Vale entre os nomes que conquistaram maior apoio do eleitorado regional.

São José concentra a maior votação