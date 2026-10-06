Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato, os candidatos mais votados de São Paulo para deputado estadual e deputado federal pelo PL, respectivamente, também tiveram desempenho expressivo no Vale do Paraíba. Juntos, os dois somaram 349.513 votos na região, segundo levantamento com base nos dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
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Do total, Eduarda Campopiano recebeu 116.834 votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo, enquanto Lucas Pavanato obteve 232.679 votos para a Câmara dos Deputados na região. A votação dos dois mostra a força de candidaturas de fora do Vale entre os nomes que conquistaram maior apoio do eleitorado regional.
São José concentra a maior votação
São José dos Campos foi a cidade do Vale onde os dois candidatos tiveram, juntos, a maior votação nominal. Eduarda recebeu 27.097 votos, enquanto Pavanato alcançou 79.370 votos, totalizando 106.467 votos.
O resultado coloca os dois entre os nomes de maior votação na cidade e reforça a influência de candidaturas estaduais e nacionais no eleitorado joseense.
Na sequência aparecem Taubaté, com 42.583 votos para os dois candidatos; Jacareí, com 31.291; Pindamonhangaba, com 25.601; e Caraguatatuba, com 20.833.
Campos tem maior peso proporcional
Quando a análise considera o percentual dos votos válidos para deputado estadual e federal em cada município, Campos do Jordão aparece na liderança. Eduarda e Pavanato receberam juntos 8.257 votos na cidade, o equivalente a 16,34% dos votos válidos nas duas disputas.
Pindamonhangaba aparece em segundo lugar, com 15,35%, seguida por Ubatuba, com 14,44%, Caraguatatuba, com 14,11%, e Caçapava, com 14,00%.
Os números consideram a soma dos votos de cada candidato e os respectivos votos válidos para deputado estadual e deputado federal em cada município.
Campeões de votos
O desempenho dos candidatos mais votados de São Paulo não se restringiu a Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato. Entre os cinco estaduais mais votados do estado, os outros quatro nomes também reuniram 81.604 votos no Vale do Paraíba.
Eduardo Suplicy recebeu 27.924 votos na região. Na sequência aparecem Sofia Favero, com 19.125, Paula da Bancada Feminista, com 19.421, e Carlos Giannazi, com 15.134 votos.
Somando os cinco candidatos estaduais mais votados do estado, o grupo chegou a 198.438 votos no Vale, o equivalente a 14,43% dos votos válidos para deputado estadual na região.
Entre os candidatos a deputado federal, os outros quatro nomes que aparecem entre os mais votados de São Paulo também tiveram votação significativa no Vale. Erika Hilton recebeu 77.127 votos, seguida por Sâmia Bomfim, com 28.533, Kim Kataguiri, com 28.434, e Tabata Amaral, com 21.500 votos.
Os quatro somaram 155.594 votos no Vale. Juntamente com Lucas Pavanato, os cinco candidatos federais mais votados do estado alcançaram 388.273 votos, correspondentes a 27,89% dos votos válidos para deputado federal na região.
Forasteiros em São José
O resultado ajuda a explicar um fenômeno observado também em São José dos Campos: candidatos de outras cidades tiveram presença dominante entre os nomes mais votados, embora os candidatos locais tenham concentrado uma parcela maior dos votos.
No ranking dos 50 candidatos a deputado estadual mais votados em São José dos Campos, 35 eram de outras cidades, representando 70% da lista. Mesmo em minoria numérica, os 15 candidatos joseenses reuniram 199.582 votos, contra 114.843 dos chamados “forasteiros”.
Entre os candidatos de fora da cidade que tiveram bom desempenho aparece justamente Eduarda Campopiano, com 27.097 votos em São José dos Campos.
Dos 35 candidatos de outras cidades presentes no top 50 joseense, 24 foram eleitos, mostrando que a votação obtida na maior cidade do Vale teve peso relevante para candidaturas com alcance estadual.
O cenário indica que o eleitorado do Vale não concentrou seus votos apenas em candidatos com origem política na região. Nomes com estruturas partidárias mais amplas e atuação em outras partes do estado também conseguiram conquistar uma parcela significativa dos votos.
PL lidera entre os partidos
A força das diferentes correntes partidárias também aparece no ranking dos 50 candidatos mais votados para deputado estadual em São José dos Campos.
O PL foi a legenda com maior número de candidatos na lista, com 11 nomes. PT e PSOL aparecem empatados na segunda posição, com sete candidatos cada. PSD e PP completam o grupo dos cinco partidos mais presentes, com três candidatos cada.
O levantamento considera os dados eleitorais da planilha analisada e os votos registrados nos municípios do Vale do Paraíba.