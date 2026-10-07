Os cinco candidatos a deputado estadual e a federal mais votados em São Paulo somaram 586.711 votos no Vale do Paraíba, o equivalente a 42% dos votos válidos para ambos os cargos na região.

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O resultado mostra a força de candidaturas com projeção estadual e nacional no eleitorado do Vale.