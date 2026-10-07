Os cinco candidatos a deputado estadual e a federal mais votados em São Paulo somaram 586.711 votos no Vale do Paraíba, o equivalente a 42% dos votos válidos para ambos os cargos na região.
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O resultado mostra a força de candidaturas com projeção estadual e nacional no eleitorado do Vale.
Entre os cinco nomes para deputado federal, estão Lucas Pavanato, Erika Hilton, Sâmia Bomfim, Kim Kataguiri e Tabata Amaral.
Pavanato, candidato do PL e campeão de votos no estado para deputado federal, foi o principal destaque na região, com 232.679 votos. Erika Hilton recebeu 77.127 votos, Sâmia Bomfim teve 28.533, Kim Kataguiri somou 28.434 e Tabata Amaral alcançou 21.500 votos.
Os cinco chegaram a 388.273 votos na região, uma parcela expressiva de toda a votação válida para deputado federal na RMVale – 27,89% do total dos votos válidos, de 1,39 milhão.
Estaduais mais votados
O mesmo fenômeno aparece na disputa para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Os cinco candidatos a deputado estadual mais votados no estado somaram 198.438 votos no Vale do Paraíba, correspondentes a 14,43% dos votos válidos para deputado estadual na região – 1,37 milhão.
Eduarda Campopiano, do PL, foi a líder entre os estaduais e também a candidata mais votada do estado para a Assembleia. Ela recebeu 116.834 votos no Vale.
Na sequência aparecem Eduardo Suplicy, com 27.924 votos; Paula da Bancada Feminista, com 19.421; Sofia Favero, com 19.125; e Carlos Giannazi, com 15.134.
A votação dos cinco nomes reforça a presença de candidaturas de fora do Vale entre os candidatos que conquistaram maior apoio do eleitorado regional.
Pavanato e Eduarda: 349 mil votos
Considerando apenas os dois campeões estaduais — Eduarda Campopiano e Lucas Pavanato —, a votação no Vale chegou a 349.513 votos.
Pavanato recebeu 232.679 votos para a Câmara dos Deputados, enquanto Eduarda conquistou 116.834 votos para a Assembleia Legislativa. A diferença mostra o peso da votação de Pavanato entre os candidatos de alcance estadual que disputaram uma vaga federal.
São José dos Campos foi o município onde os dois tiveram, juntos, a maior votação. Pavanato recebeu 79.370 votos e Eduarda, 27.097, totalizando 106.467 votos.
Na sequência aparecem Taubaté, com 42.583 votos dos dois candidatos; Jacareí, com 31.291; Pindamonhangaba, com 25.601; e Caraguatatuba, com 20.833.
Campos lidera em proporção
Quando o critério é o percentual dos votos válidos em cada município, Campos do Jordão aparece na liderança. Eduarda e Pavanato somaram 8.257 votos na cidade, o equivalente a 16,34% dos votos válidos nas duas disputas.
Pindamonhangaba aparece em segundo lugar, com 15,35%, seguida por Ubatuba, com 14,44%; Caraguatatuba, com 14,11%; e Caçapava, com 14%.
Os percentuais consideram a soma dos votos obtidos pelos dois candidatos e os respectivos votos válidos para deputado estadual e deputado federal em cada município.
Candidatos de fora em São José
A votação também evidencia a presença de candidatos de outras cidades entre os nomes mais votados em São José dos Campos.
Dos 50 candidatos a deputado estadual mais votados no município, 35 eram de outras cidades, o equivalente a 70% da lista. Os 15 candidatos joseenses, porém, concentraram mais votos: foram 199.582, contra 114.843 dos candidatos de fora.
Eduarda Campopiano aparece entre os destaques. Mesmo sem ser de São José dos Campos, ela recebeu 27.097 votos no município.
Outro dado chama atenção: dos 35 candidatos de outras cidades que entraram no top 50 joseense, 24 foram eleitos. O resultado mostra o peso do eleitorado da maior cidade do Vale para candidaturas com atuação e estruturas partidárias em diferentes regiões do estado.
PL lidera entre os partidos
A distribuição partidária do ranking dos 50 candidatos a deputado estadual mais votados em São José dos Campos também revela a diversidade do eleitorado.
O PL foi o partido com mais candidatos na lista, com 11 nomes. PT e PSOL aparecem empatados, com sete candidatos cada. PSD e PP completam os cinco partidos com maior presença, com três candidatos cada.
Os números mostram que o eleitorado do Vale não concentrou seus votos exclusivamente em candidatos com origem política na região. Candidaturas com maior projeção estadual, estruturas partidárias amplas e atuação fora do Vale também conseguiram conquistar uma fatia significativa dos votos.