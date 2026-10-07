Após vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno em Aparecida, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) avalia visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida na próxima segunda-feira (12), feriado dedicado à padroeira do Brasil. A possibilidade é discutida pela campanha, mas a agenda ainda não está confirmada.
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A eventual visita ocorre dias depois de a cidade, que abriga o principal templo católico do país, registrar uma vitória expressiva de Flávio nas urnas. O candidato, que é evangélico, recebeu 12.371 votos em Aparecida, o equivalente a 58,30% dos votos válidos, contra 6.815 votos (32,12%) de Lula.
Dentro da campanha, porém, há informações divergentes sobre a presença de Flávio no santuário. Um integrante afirma que o candidato não deve ir ao local, embora a possibilidade tenha sido discutida. Outro aliado diz que a visita está prevista.
A possibilidade ganhou força logística porque Flávio já tem compromisso programado no Vale do Paraíba. Inicialmente prevista para segunda-feira (12), uma motocarreata de apoio ao candidato em São José dos Campos foi antecipada para domingo (11), segundo o deputado federal eleito Eduardo Cury (PL).
A cidade fica a cerca de 90 quilômetros de Aparecida. A expectativa é de participação de aliados e apoiadores, além do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embora a presença dele ainda não tenha sido confirmada oficialmente.
Apesar das especulações sobre a agenda de 12 de outubro, Flávio afirmou à imprensa nesta terça-feira (6) que estaria em Brasília na data.
Aparecida no centro da disputa eleitoral
A eventual passagem de Flávio pelo Santuário Nacional ocorre em um contexto especialmente sensível para a campanha presidencial. Nas semanas que antecederam o primeiro turno, Nossa Senhora Aparecida se tornou um dos temas da disputa entre Flávio e Lula.
A controvérsia começou após a circulação de informações falsas associando Flávio à intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. O candidato negou a informação e classificou o conteúdo como fake news. Não há proposição apoiada por Flávio para retirar esse título da santa.
A polêmica também chegou aos palanques dos dois candidatos e às redes sociais durante a reta final do primeiro turno. Flávio passou a ser questionado sobre o tema, enquanto Lula também fez referências à padroeira em atos de campanha.
No primeiro turno, Flávio terminou à frente de Lula no conjunto da RMVale, com 838.166 votos (57,76% dos válidos), contra 472.162 (32,54%) do petista.
Em Aparecida, a diferença foi de 5.556 votos. O resultado representa 26,18 pontos percentuais de vantagem para Flávio na cidade que recebe o Santuário Nacional.
A eventual visita de Flávio ao templo no dia dedicado à padroeira do Brasil, portanto, ainda depende da definição da campanha. Até o momento, a agenda oficial divulgada para o candidato não confirma a presença no Santuário Nacional.