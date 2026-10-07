Após vencer Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno em Aparecida, o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) avalia visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida na próxima segunda-feira (12), feriado dedicado à padroeira do Brasil. A possibilidade é discutida pela campanha, mas a agenda ainda não está confirmada.

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A eventual visita ocorre dias depois de a cidade, que abriga o principal templo católico do país, registrar uma vitória expressiva de Flávio nas urnas. O candidato, que é evangélico, recebeu 12.371 votos em Aparecida, o equivalente a 58,30% dos votos válidos, contra 6.815 votos (32,12%) de Lula.