Farol e ponte para o futuro, a educação é o tema do segundo capítulo do projeto especial Taubaté#400, iniciativa de OVALE que propõe o debate contínuo sobre os desafios, oportunidades e caminhos da cidade para as próximas décadas. Um novo fórum sobre o tema será realizado ainda em 2026.

Lançado por OVALE, o Taubaté#400 tem como horizonte os 400 anos de Taubaté, que serão celebrados em 2045, resgatando raízes históricas, debatendo os desafios de hoje e projetando os caminhos para o amanhã.

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