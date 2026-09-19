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OVALE lança, neste sábado (19), uma nova superedição histórica em Taubaté. É a segunda edição especial do projeto Taubaté#400, que resgata as raízes históricas, debate os desafios atuais e projeto o futuro da cidade.
As duas superedições de OVALE, com a excelência gráfica e editorial que estão impressas no DNA do jornal, têm um total de 48 páginas, com conteúdo que subsidiou o Fórum OVALE Taubaté#400, realizado no dia 28 de agosto, além de toda a cobertura do evento.
Na capa, a primeira edição trouxe a obra 'Êxtase de São Francisco', de Caravaggio, do final do século 16, que retrata o momento em que São Francisco recebe as chagas -- é uma referência ao nome original de Taubaté, fundada em 1645 como a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté.
Na nova edição, em alinhamento com a primeira, está a obra 'Natividade com São Francisco e São Lourenço (1609)', também de Caravaggio.
"Além de fazerem referência a São Francisco, que é o padroeiro de Taubaté e deu nome à vila (São Francisco das Chagas de Taubaté) fundada em 1645, as duas obras escolhidas para as capas do projeto Taubaté#400 são atemporais. Suas imagens já existiam antes do surgimento de Taubaté e seguirão atuais quando a cidade completar 400 anos, seguirão modernas daqui 400 anos ou mais, pela força simbólica que carregam, capaz de atravessar séculos", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
"Natividade com São Francisco e São Lourenço. Datada de 1609, a obra ao lado, pintada por Caravaggio, mostra o nascimento do menino Jesus, também chamado de ‘o Caminho’ entre seus primeiros seguidores, observado à esquerda por São Lourenço e à direita por São Francisco, santo padroeiro que deu nome a Taubaté, em 1645. Rumo aos 400 anos, de São Francisco das Chagas até capital do carro voador, OVALE resgata raízes históricas, aprofunda o debate sobre o presente e abre caminhos para o novo. Afinal, Taubaté dá à luz o futuro. E é agora. Que venham os próximos 20 anos!", diz a chamada de capa.
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar.