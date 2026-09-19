Extra! Extra! Extra!

OVALE lança, neste sábado (19), uma nova superedição histórica em Taubaté. É a segunda edição especial do projeto Taubaté#400, que resgata as raízes históricas, debate os desafios atuais e projeto o futuro da cidade.

As duas superedições de OVALE, com a excelência gráfica e editorial que estão impressas no DNA do jornal, têm um total de 48 páginas, com conteúdo que subsidiou o Fórum OVALE Taubaté#400, realizado no dia 28 de agosto, além de toda a cobertura do evento.

Na capa, a primeira edição trouxe a obra 'Êxtase de São Francisco', de Caravaggio, do final do século 16, que retrata o momento em que São Francisco recebe as chagas -- é uma referência ao nome original de Taubaté, fundada em 1645 como a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté.