Extra! Extra! Extra!
OVALE lança, nesta sexta-feira (28), uma superedição histórica em Taubaté.
A ação integra o projeto Taubaté#400, que resgata as raízes históricas, debate os desafios atuais e projeto o futuro da cidade, cuja trajetória se confunde com a história do Brasil. LEIA AQUI A SUPEREDIÇÃO
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A superedição, com a excelência gráfica e editorial que são a marca de OVALE, tem 24 páginas e subsidia o conteúdo do Fórum OVALE Taubaté#400, que será realizado nesta sexta-feira.
Na capa, a edição traz a obra 'Êxtase de São Francisco', de Caravaggio, do final do século 16, que retrata o momento em que São Francisco recebe as chagas -- é uma referência ao nome original de Taubaté, fundada em 1645 como a vila de São Francisco das Chagas de Taubaté.
"Nascida como a vila de São Francisco das Chagas, em 1645, Taubaté atravessa séculos como protagonista da História. Dos povos originários aos bandeirantes, do caminho do ouro em Minas à riqueza dos barões do café, sustentada por mãos e sangue negros, da CTI e da revolução industrial à capital do carro voador.
Projeto Taubaté#400, de OVALE, faz uma viagem no tempo, resgata raízes, debate a Taubaté de hoje e projeta o futuro da cidade que nasceu para fazer e escrever a História. Boa viagem nesta cápsula do tempo!", diz a chamada de capa.
O projeto especial Taubaté#400, desenvolvido por OVALE, conta com apoio institucional da Prefeitura de Taubaté e patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), Milclean e Avocar.