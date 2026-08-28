Extra! Extra! Extra!

OVALE lança, nesta sexta-feira (28), uma superedição histórica em Taubaté.

A ação integra o projeto Taubaté#400, que resgata as raízes históricas, debate os desafios atuais e projeto o futuro da cidade, cuja trajetória se confunde com a história do Brasil. LEIA AQUI A SUPEREDIÇÃO

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A superedição, com a excelência gráfica e editorial que são a marca de OVALE, tem 24 páginas e subsidia o conteúdo do Fórum OVALE Taubaté#400, que será realizado nesta sexta-feira.