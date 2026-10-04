A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) chega às eleições de 2026 com 1,92 milhão de eleitores aptos a votar, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O número representa crescimento de 0,41% em relação a 2024, quando a região tinha cerca de 1,91 milhão de eleitores.

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Com esse eleitorado, a RMVale tem, em tese, potencial para eleger até sete deputados estaduais e cinco deputados federais, caso as regras do sistema proporcional sejam atendidas, não haja abstenção e os votos destinados aos candidatos da região sejam concentrados em um número menor de nomes.