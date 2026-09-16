A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 1,92 milhão de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

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O número representa um crescimento de 0,41% em relação ao eleitorado de 2024, quando a região tinha 1,91 milhão de pessoas aptas a votar.