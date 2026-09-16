A maioria dos candidatos ligados à RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nas eleições de 2026 é formada por homens, brancos e com ensino superior completo.
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O levantamento, baseado nas informações declaradas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mostra ainda uma forte concentração de candidatos entre 40 e 59 anos e a presença de empresários, vereadores e advogados entre as principais ocupações.
Ao todo, 152 candidatos ligados à região disputam cargos nas eleições deste ano. São 79 candidatos a deputado estadual, 70 a deputado federal, dois ao Senado e um a vice-governador de São Paulo.
Do total, 96 são homens (63,2%) e 56 são mulheres (36,8%). A diferença de gênero também aparece entre os candidatos com maior patrimônio: dos 24 nomes que declararam mais de R$ 1 milhão em bens, 18 são homens e seis são mulheres.
Oito em cada dez se declaram brancos
O recorte de cor ou raça revela uma concentração ainda maior. 124 candidatos, ou 81,6% do total, se declararam brancos à Justiça Eleitoral.
Outros 17 candidatos se declararam pardos, oito pretos, dois amarelos e um indígena.
Entre os candidatos com patrimônio superior a R$ 1 milhão, a proporção de brancos é ainda maior: 22 dos 24 nomes pertencem ao grupo. Um candidato se declarou preto e outro, amarelo.
Ensino superior
A escolaridade é outro ponto de destaque no perfil eleitoral da RMVale. 109 dos 152 candidatos têm ensino superior completo, o equivalente a 71,7% da lista.
Outros 17 possuem ensino superior incompleto. Há ainda 19 candidatos com ensino médio completo, quatro com ensino fundamental completo, dois com ensino fundamental incompleto e um com ensino médio incompleto.
Na prática, mais de sete em cada dez candidatos da região já concluíram uma graduação.
Empresários e vereadores
O levantamento identificou 48 diferentes ocupações declaradas pelos candidatos ao TSE. Empresários e vereadores aparecem empatados na liderança, com 19 candidatos cada.
Na sequência estão os advogados, com 17 nomes. O grupo classificado como “outros” reúne 13 candidatos. Também aparecem professores, com sete, e engenheiros, com seis.
A relação inclui ainda comerciantes, policiais militares, militares, servidores públicos, médicos, pedagogos, jornalistas, estudantes, aposentados e donos de casa, entre outras profissões.
O cenário mostra uma composição que mistura políticos com experiência eleitoral e candidatos vindos do setor privado, de profissões liberais, do serviço público e de diferentes áreas de atuação.
Faixa etária
A idade média dos 152 candidatos é de 49 anos. O mais jovem tem 26 anos, enquanto o mais velho tem 78.
A faixa de 40 a 49 anos concentra 50 candidatos. Outros 46 estão entre 50 e 59 anos. Juntas, as duas faixas representam 96 candidatos, ou 63,2% do total.
Há ainda 25 candidatos entre 30 e 39 anos, 20 entre 60 e 69, seis com 70 anos ou mais e cinco com até 29 anos.
Casados são maioria
O estado civil mais declarado é o de casado, com 84 candidatos, ou 55,3% da lista.
Os solteiros são 38, enquanto 24 candidatos são divorciados. Também há três separados e três viúvos.
Apesar da presença de novos nomes, a maior parte dos candidatos da RMVale já tem experiência nas urnas.
Segundo os dados declarados ao TSE, 33 candidatos nunca haviam disputado uma eleição. O grupo, embora seja o maior individualmente, representa apenas 21,7% da lista.
Outros 30 candidatos já participaram de duas eleições e 28 têm uma disputa anterior. Há ainda 21 nomes com três eleições no histórico e 18 com quatro.
Seis candidatos já disputaram cinco eleições, oito participaram de seis e outros seis têm sete eleições anteriores. Dois chegam a nove disputas.
No total, 119 dos 152 candidatos já participaram de pelo menos uma eleição, o equivalente a 78,3%. A média é de 2,4 eleições anteriores por candidato.
Patrimônio milionário
Os candidatos ligados à RMVale declararam, juntos, R$ 92.926.548,32 em patrimônio à Justiça Eleitoral.
Do total, 42 candidatos informaram não possuir bens a declarar. Na outra ponta, 24 candidatos apresentaram patrimônio superior a R$ 1 milhão.
O maior patrimônio declarado é o de Antonio Carlos da Silva, empresário de 69 anos, com R$ 14,52 milhões em bens. Ele é homem e se declarou branco.
Na sequência aparecem Dr. Rodrigo Salomon, médico, com R$ 6,34 milhões; Marcus Soliva, empresário, com R$ 4,64 milhões; e Dr. Elton, deputado e médico, com R$ 3,57 milhões.
Mais ricos
Entre os 24 candidatos com patrimônio acima de R$ 1 milhão, empresários são maioria, com sete nomes. O grupo também reúne três advogados, dois professores e dois deputados.
Há ainda profissionais como engenheiro, médico, psicólogo, diretor de empresas, policial civil, servidor público federal e físico.
A idade dos candidatos desse grupo varia de 33 a 78 anos, com média de aproximadamente 52 anos. Dezoito são homens e seis são mulheres.
O patrimônio declarado à Justiça Eleitoral não significa, necessariamente, dinheiro disponível em conta. A declaração reúne diferentes tipos de bens informados pelos próprios candidatos, como imóveis, veículos, participações em empresas e aplicações.
O retrato dos candidatos ligados à RMVale nas eleições de 2026 aponta, portanto, para uma disputa marcada pela maioria masculina, forte presença de brancos, elevada escolaridade e concentração de candidatos na faixa dos 40 aos 59 anos.
Ao mesmo tempo, o levantamento mostra uma disputa que reúne desde políticos experientes e ocupantes de cargos públicos até empresários e profissionais liberais. A diferença patrimonial também é expressiva: enquanto 42 candidatos não declararam bens, outros 24 informaram patrimônio superior a R$ 1 milhão.