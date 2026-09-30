Com aumento de 40% em agosto, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) atingiu a marca de 190 mortes por homicídio e latrocínio (roubo seguido de morte) em 2026 e lidera o ranking de violência em São Paulo, de acordo com os dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado.

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As estatísticas, divulgadas no fim da tarde desta quarta-feira (30), revelam que a região acumula 187 homicídios e 3 latrocínios entre janeiro e agosto deste ano.