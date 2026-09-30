Com aumento de 40% em agosto, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) atingiu a marca de 190 mortes por homicídio e latrocínio (roubo seguido de morte) em 2026 e lidera o ranking de violência em São Paulo, de acordo com os dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado.
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As estatísticas, divulgadas no fim da tarde desta quarta-feira (30), revelam que a região acumula 187 homicídios e 3 latrocínios entre janeiro e agosto deste ano.
Foram 21 homicídios em agosto, contra 15 no mesmo período do ano passado – alta de 40%. Em 2025, de janeiro a agosto, foram 183 homicídios e 2 latrocínios.
A RMVale registra taxa de 11,22 homicídios por cada 100 mil habitantes entre setembro de 2025 e agosto de 2026 – mais do que o dobro da média estadual (5,35) e da capital paulista (4,25).
Desafio da gestão Tarcísio de Freitas na segurança, a RMVale é palco de confrontos entre criminosos do PCC (Primeiro Comando da Capital) e de facções cariocas, como o CV (Comando Vermelho), como revelou OVALE.
A região, desde 2010, tem a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes de todo o território paulista.
OVALE também revelou a existência de uma disputa territorial entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho (CV), especialmente em municípios do Vale da Fé e do Litoral Norte, áreas próximas à divisa com o Rio de Janeiro.
Vale tem o dobro da taxa de homicídios da capital
Com relação à taxa de homicídios por 100 mil habitantes, a RMVale lidera com 11,22, seguida pela região de Araçatuba (7,6), Bauru (6,68), Sorocaba (6,51), Baixada Santista (5,78), São José do Rio Preto (5,41), Ribeirão Preto (5,36), Grande São Paulo (5,35), Presidente Prudente (5,05), Campinas (4,82), Piracicaba (4,65) e capital (4,25).
Já em número absoluto de mortes, entre as regiões do interior, a RMVale lidera com 187 homicídios e 3 latrocínios em 2026, seguida pela região de Ribeirão Preto (139/5), Sorocaba (129/2), Campinas (120/7), Piracicaba (97/5), Baixada Santista (81/5), Bauru (82/3), São José do Rio Preto (57/2), Presidente Prudente (40/1) e Araçatuba (39/0).
Em números absolutos, a RMVale fica atrás apenas da capital (304 homicídios e 20 latrocínios) e da Grande São Paulo (274/6).
Recordista de homicídios em São Paulo, a RMVale está no centro do debate sobre segurança pública travado entre os candidatos Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo governo do Estado.