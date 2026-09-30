O motorista de um Hyundai Veloster envolvido em um grave acidente no bairro Putim, na região sudeste de São José dos Campos, morreu nesta terça-feira (29). José Adilson Fortunato, 51 anos, estava internado no Hospital Municipal, na Vila Industrial, desde a colisão, registrada na manhã de domingo (27), na avenida João Rodolfo Castelli.

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Conhecido entre os amigos como Batata, José Adilson não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias após o acidente. Com a morte dele, a colisão passa a ter duas vítimas fatais.