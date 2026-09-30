O motorista de um Hyundai Veloster envolvido em um grave acidente no bairro Putim, na região sudeste de São José dos Campos, morreu nesta terça-feira (29). José Adilson Fortunato, 51 anos, estava internado no Hospital Municipal, na Vila Industrial, desde a colisão, registrada na manhã de domingo (27), na avenida João Rodolfo Castelli.
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Conhecido entre os amigos como Batata, José Adilson não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias após o acidente. Com a morte dele, a colisão passa a ter duas vítimas fatais.
A primeira vítima foi Edevaldo Alves Pedrosa, de 45 anos, que estava em um Volkswagen Gol e morreu ainda no local da batida.
O velório de José Adilson acontece nesta quarta-feira (30), no Velório Municipal Paraíso, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 16h30, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso.
Acidente no Putim
A colisão aconteceu por volta das 9h de domingo e envolveu o Veloster e o Gol. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, os veículos bateram de frente na avenida João Rodolfo Castelli.
O caso está sendo investigado e, inicialmente, José Adilson foi registrado como investigado por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A indicação, segundo a própria polícia, é provisória e poderá ser alterada conforme o avanço da apuração.
De acordo com o boletim de ocorrência, moradores relataram aos guardas municipais que o Veloster teria sido visto momentos antes trafegando de maneira perigosa na região do bairro dos Palmares.
Imagens de câmeras de segurança também foram entregues à investigação. Uma análise preliminar apontou que o veículo teria circulado em desacordo com as regras de trânsito, inclusive invadindo a faixa contrária e trafegando pela contramão antes da colisão.
Vestígios encontrados no local também indicaram, de forma preliminar, que o Veloster pode ter invadido a faixa contrária e atingido frontalmente o Gol. A hipótese ainda depende dos laudos periciais definitivos.
Outras vítimas
Além de Edevaldo e José Adilson, outras três pessoas foram identificadas como vítimas no boletim de ocorrência.
No Gol, o passageiro ficou gravemente ferido e foi levado para atendimento médico. No Veloster, além do motorista, estavam um homem e uma mulher, que tiveram ferimentos leves, segundo as informações iniciais.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência. O GTAM (Grupamento Tático com Moto), da Guarda Civil Municipal, também participou do atendimento e encaminhou o caso à delegacia.
Investigação
A Polícia Civil ainda deve analisar os laudos periciais, imagens de outras câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas para esclarecer a dinâmica do acidente.
O Veloster foi apreendido para exames nos freios e nos sistemas de segurança. No Gol, os trabalhos foram limitados por um vazamento de fluido de freio provocado pela colisão.
Um vídeo feito após o acidente também será analisado. Segundo o registro policial, as imagens mostram possíveis sinais que foram considerados, de forma preliminar, compatíveis com alteração da capacidade psicomotora. A avaliação, no entanto, ainda depende de análise técnica.
A investigação continua para determinar as circunstâncias da colisão e eventual responsabilidade criminal.