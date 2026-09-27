27 de setembro de 2026
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MORTE

CSI flagra Veloster na contramão antes de tragédia em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista transitava pela contramão
Motorista transitava pela contramão

Um dos carros envolvidos no acidente que matou um homem e deixou outras quatro pessoas feridas no Putim, em São José dos Campos, foi flagrado por câmeras do CSI trafegando na contramão minutos antes da colisão. A batida aconteceu por volta das 9h deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli.

O acidente envolveu um Gol e um Veloster. Segundo as informações preliminares sobre a ocorrência, um dos motoristas dirigia em alta velocidade e de forma perigosa antes da colisão.

O condutor do Gol morreu no local. O passageiro foi socorrido e permanece internado em estado grave.

No Veloster estavam dois homens e uma mulher. O motorista também segue hospitalizado em estado grave, enquanto os outros dois ocupantes tiveram ferimentos leves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam as vítimas. O GTAM (Grupamento Tático com Moto), da Guarda Civil Municipal, encaminhou a ocorrência à delegacia, onde o caso seguia em andamento.

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