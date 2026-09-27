Um dos carros envolvidos no acidente que matou um homem e deixou outras quatro pessoas feridas no Putim, em São José dos Campos, foi flagrado por câmeras do CSI trafegando na contramão minutos antes da colisão. A batida aconteceu por volta das 9h deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli.

O acidente envolveu um Gol e um Veloster. Segundo as informações preliminares sobre a ocorrência, um dos motoristas dirigia em alta velocidade e de forma perigosa antes da colisão.

O condutor do Gol morreu no local. O passageiro foi socorrido e permanece internado em estado grave.