A Polícia Civil investiga o motorista de um Hyundai Veloster envolvido no grave acidente que deixou um homem morto e outras pessoas feridas na manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, no bairro Putim, em São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 9h e envolveu uma colisão frontal entre o Veloster e um Volkswagen Gol. Edevaldo Alves Pedrosa, de 45 anos, que estava no Gol, morreu no local.

O condutor do Veloster, José Adilson Fortunato, de 51 anos, aparece no registro policial como investigado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.