A Polícia Civil investiga o motorista de um Hyundai Veloster envolvido no grave acidente que deixou um homem morto e outras pessoas feridas na manhã deste domingo (27), na Avenida João Rodolfo Castelli, no bairro Putim, em São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 9h e envolveu uma colisão frontal entre o Veloster e um Volkswagen Gol. Edevaldo Alves Pedrosa, de 45 anos, que estava no Gol, morreu no local.
O condutor do Veloster, José Adilson Fortunato, de 51 anos, aparece no registro policial como investigado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
De acordo com a Polícia Civil, guardas municipais que chegaram após a colisão receberam relatos de moradores de que o Veloster teria sido visto momentos antes sendo conduzido de maneira perigosa na região do bairro dos Palmares.
A investigação também recebeu registros em vídeo. Segundo a autoridade policial, uma análise preliminar das imagens mostra o Veloster circulando em desacordo com as regras de trânsito, inclusive invadindo a faixa destinada ao sentido contrário e trafegando pela contramão antes do acidente.
O boletim informa ainda que existe um vídeo registrado após a colisão no qual o motorista apresentaria sinais que, segundo avaliação inicial da polícia, poderiam ser compatíveis com alteração da capacidade psicomotora. A autoridade cita, entre os elementos observados, uma fala aparentemente embargada. O documento ressalta, porém, que essa análise é preliminar e ainda depende de avaliação técnica.
Perícia aponta invasão da pista contrária como hipótese
Segundo informações preliminares repassadas pela perícia à Polícia Civil, os vestígios encontrados no local indicam como hipótese mais provável que o Veloster tenha invadido a faixa contrária e atingido frontalmente o Gol.
A própria polícia destaca que essa conclusão ainda precisa ser confirmada pelos laudos periciais definitivos.
O Veloster foi apreendido para a realização de exames nos freios e nos sistemas de segurança. O mesmo procedimento não pôde ser feito no Gol devido a um vazamento de fluido de freio provocado pelo acidente. Os exames possíveis no veículo foram realizados ainda no local.
Além da vítima fatal, outras pessoas ficaram feridas. O boletim identifica Reginaldo Alves Pedrosa, Douglas Fabrício da Silva e Simone Dias Ferreira como vítimas sobreviventes. O documento não detalha, no trecho registrado, o estado de saúde de cada uma delas.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros participaram do atendimento às vítimas.
Investigação continua
A Polícia Civil ressalta que a indicação do motorista do Veloster como investigado é provisória e baseada nos elementos disponíveis nesta fase inicial da apuração.
A investigação ainda pretende analisar os laudos periciais, buscar novas imagens de câmeras de segurança e identificar possíveis testemunhas que possam ajudar a esclarecer definitivamente a dinâmica da colisão.
O caso foi inicialmente registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A tipificação poderá ser alterada conforme o avanço das investigações.