À luz da verdade.

Bússola editorial da RMVale, OVALE integra uma campanha mundial de valorização do jornalismo.

Em 28 de setembro de 2026, mais de 1.000 organizações de notícias e agências de apoio em mais de 100 países celebrarão o Dia Mundial do Jornalismo, uma campanha global que convida o público a conhecer os fatos, entender o que é importante e optar pelo jornalismo de confiança, pois é seu direito saber.

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