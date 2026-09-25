À luz da verdade.
Bússola editorial da RMVale, OVALE integra uma campanha mundial de valorização do jornalismo.
Em 28 de setembro de 2026, mais de 1.000 organizações de notícias e agências de apoio em mais de 100 países celebrarão o Dia Mundial do Jornalismo, uma campanha global que convida o público a conhecer os fatos, entender o que é importante e optar pelo jornalismo de confiança, pois é seu direito saber.
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O Dia Mundial das Notícias foi criado em 2018 com 17 organizações participantes. No ano passado, a iniciativa alcançou mais de 1.000 veículos de comunicação em 108 países e 17 idiomas.
A campanha deste ano ocorre de 25 de setembro a 1º de outubro, tendo o dia 28 de setembro como data central, coincidindo com o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, das Nações Unidas. O fechamento de redações e a redução de orçamentos enfraqueceram o jornalismo em todo o mundo, enquanto conteúdos gerados por IA e a desinformação competem cada vez mais com o jornalismo real pela atenção do público. Nenhuma redação consegue enfrentar isso sozinha.
O Dia Mundial das Notícias reúne mais de 1.000 redações para defender uma causa comum e fazer algo que o jornalismo raramente faz: explicar o seu próprio processo. Durante uma semana, convidamos os veículos participantes a mostrar aos leitores o trabalho por trás do que publicam, oferecendo ao público algo concreto para avaliar a credibilidade.
"As organizações de notícias são muito boas em contar as histórias de outras pessoas. Nem sempre fomos tão bons em contar as nossas próprias histórias", disse Stig Ørskov, CEO da WAN-IFRA, ao incentivar os veículos de mídia a participarem do Dia Mundial das Notícias 2026.
"Uma sociedade que perde a conexão com os fatos perde a conexão consigo mesma. Uma sociedade que luta pela verdade ainda pode encontrar o caminho de volta", afirmou Branko Brkic, fundador do Project Kontinuum e coorganizador do Dia Mundial das Notícias. "Sozinhos, qualquer um de nós pode ser ignorado. Juntos, em dezenas de idiomas e mais de cem países, somos mais difíceis de ignorar. Esse é o objetivo de realizar a ação no mesmo dia. Não é uma campanha de arrecadação de fundos. É um ponto de mobilização." O Dia Mundial das Notícias é organizado conjuntamente pelo World Editors Forum da WAN-IFRA, pela Canadian Journalism Foundation e pelo Project Kontinuum.
OVALE é bússola jornalística
Bússola editorial da RMVale, OVALE converteu-se em uma catedral jornalística que tem como norte o exercício ininterrupto de um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário.
Atestado pelo Google como uma referência nacional no enfrentamento às fake news, o jornal, à luz da verdade, é protagonista de uma revolução editorial sem precedentes na imprensa regional e conecta-se a milhões de leitores, tal qual um farol a conduzir o público a um porto seguro de informações. OVALE nunca foi tão lido, compartilhado e curtido em toda a sua história, consolidando-se como a voz mais influente da mídia da Região Metropolitana.
“OVALE, sempre sob o manto iluminista, se reinventa a cada dia, mantendo seu compromisso inalienável com os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, por um lado, mas com a revolução tecnológica, por outro, ampliando a sua conexão com a sociedade e a produção de conteúdo relevante para diferentes públicos e plataformas, além dos horizontes preestabelecidos”, afirmou o diretor-presidente de OVALE, Fernando Salerno.
Com aproximadamente 75 milhões de visualizações por mês, OVALE criou um ecossistema de notícias, com site e redes sociais conectando o leitor da RMVale à informação que é relevante para a sua vida.
"OVALE democratizou o acesso à informação de qualidade e nunca foi tão lido em sua história. Em um período desafiador, em que a desinformação consolida-se como praga e ameaça à democracia e à liberdade de pensamento, OVALE converte-se em farol e a luz do jornalismo é indispensável para que a sociedade encontre um porto seguro de notícias", disse o editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
Desde fevereiro de 2024, quando migrou para o ambiente 100% digital, o jornal conquistou a primazia na produção jornalística regional, com cerca de 70 notícias a cada 24 horas, mais de três vezes o volume do G1. Nas redes sociais, onde reúne mais de 450 mil seguidores, OVALE transformou-se na principal caixa de ressonância do que é notícia no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
Além de cumprir o seu papel no ambiente digital, OVALE mantém edições impressas especiais, como, por exemplo, o projeto 'O Brasil do Futuro' e a realização de fóruns, com debates qualificados sobre o futuro do país.
Referência editorial, a catedral jornalística de OVALE tem uma arquitetura gráfica desenvolvida sob medida por Cases i Associats, considerada a Ferrari dos escritórios de design no mundo, com sede em Barcelona e escritórios em Miami e Buenos Aires. O desenho preserva a tradição do impresso, mas com linhas modernas e leves. De pesada, só a informação, a mais influente da RMVale.
Com a credibilidade de quem tem como sacerdócio a busca pela verdade, OVALE é uma catedral jornalística. Antídoto contra as fake news.