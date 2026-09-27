A violência contra jornalistas e veículos de comunicação continua sendo um desafio para a democracia brasileira. Em 2025, a imprensa foi alvo de cerca de 900 mil ataques virtuais, segundo levantamento da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), enquanto a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) registrou 204 alertas de ataques contra jornalistas e meios de comunicação no país.

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Os números ganham destaque durante a campanha do Dia Mundial do Jornalismo, realizado entre 25 de setembro e 1º de outubro, com 28 de setembro como data central.