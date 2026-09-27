O local conhecido como acesso do Vidoca, localizado no km 149+700 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, será interditado temporariamente entre os dias 30 de setembro e 18 de outubro. A medida tem como objetivo garantir a segurança de romeiros que passam pela região a caminho do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.

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A interdição faz parte das ações do Projeto Romaria Segura 2026, voltado à conscientização, orientação e segurança dos peregrinos que percorrem as rodovias e a Rota da Luz durante o período de romarias.