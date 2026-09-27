O local conhecido como acesso do Vidoca, localizado no km 149+700 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, será interditado temporariamente entre os dias 30 de setembro e 18 de outubro. A medida tem como objetivo garantir a segurança de romeiros que passam pela região a caminho do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.
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A interdição faz parte das ações do Projeto Romaria Segura 2026, voltado à conscientização, orientação e segurança dos peregrinos que percorrem as rodovias e a Rota da Luz durante o período de romarias.
Segundo a RioSP, concessionária responsável pela administração do trecho, o bloqueio do acesso foi definido após análise técnica realizada em conjunto com a Prefeitura de São José dos Campos e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos acompanhará a operação e os possíveis impactos no trânsito municipal durante o período de interdição.
Projeto Romaria Segura
O Projeto Romaria Segura 2026 conta com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), das dioceses da região e de outras instituições envolvidas no atendimento e na orientação aos peregrinos.
Ao longo da Rodovia Presidente Dutra e da Rota da Luz, serão disponibilizados 29 pontos de apoio, com distribuição de água, materiais refletivos, informações e orientações de segurança.
Também está disponível o material “Caminho Consciente 2026”, que reúne informações sobre os trajetos, pontos de apoio e cuidados durante o percurso.
Caminho Consciente 2026- Divulgação/RioSP
A orientação é que os peregrinos planejem a caminhada com antecedência, utilizem os trajetos indicados, façam uso de materiais refletivos e permaneçam atentos à circulação de veículos durante todo o percurso.