Revogação

A Prefeitura de Taubaté deve revogar o ato de agosto de 2023 que havia concedido isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), por 15 anos, para a empresa Prada, que pertence ao Grupo CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

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Empresa

A isenção havia sido concedida após a CSN anunciar, em março de 2023, que instalaria uma planta da Prada na antiga área da Ford, com previsão de gerar 1.000 empregos diretos e investimento de mais de R$ 60 milhões. Passados três anos e meio, isso não saiu o papel.