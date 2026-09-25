Um projeto que propunha retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil voltou a circular nas redes sociais nesta semana, desta vez associado ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

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A proposta, porém, não é de Flávio: foi apresentada em 2007 pelo então deputado federal Victório Galli (MT), que anos depois ocupou o cargo de assessor especial da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro.