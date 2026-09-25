Em meio à previsão de onda de calor após dias de chuvas intensas, banhistas que desejam aproveitar as praias do Litoral Norte contam com 73 praias próprias para banho, segundo a classificação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A região também possui 25 praias classificadas como impróprias que devem ser evitadas.
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Uma praia é considerada imprópria quando a quantidade de bactérias na água é superior ao nível considerado seguro, o que pode colocar em risco a saúde dos banhistas. A contaminação pode ocorrer por esgoto ou por detritos carregados pela chuva.
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O boletim atual da Cetesb é válido até 1º de outubro de 2026 e aponta restrições para as seguintes localidades:
- Em Ubatuba: Rio Itambuca, Itaguá, Enseada, Perequê-Mirim, Lázaro e Sapé;
- Em Caraguatatuba: Cocanha, Martim de Sá, Prainha, Centro e Indaiá;
- Em São Sebastião: Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte, Toque-Toque Pequeno, Boraceia – Norte e Boraceia – Rua Cubatão;
- Em Ilhabela: Armação, Sino, Itaquanduba e Grande.
Cuidados durante a onda de calor
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de aumento de cerca de 5°C na temperatura média entre sábado (26) e quarta-feira (30). Com as temperaturas elevadas, a recomendação é manter a hidratação ao longo do dia e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior calor.
Crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às altas temperaturas devem receber atenção especial. Também é recomendado evitar atividades físicas intensas ao ar livre durante os períodos mais quentes.