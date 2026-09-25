Em meio à previsão de onda de calor após dias de chuvas intensas, banhistas que desejam aproveitar as praias do Litoral Norte contam com 73 praias próprias para banho, segundo a classificação da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A região também possui 25 praias classificadas como impróprias que devem ser evitadas.

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Uma praia é considerada imprópria quando a quantidade de bactérias na água é superior ao nível considerado seguro, o que pode colocar em risco a saúde dos banhistas. A contaminação pode ocorrer por esgoto ou por detritos carregados pela chuva.