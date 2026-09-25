O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para ocorrência de onda de calor em áreas do estado de São Paulo, abrangendo o Vale do Paraíba. O aviso começa às 12h deste sábado (26) e permanece válido até as 18h da próxima quarta-feira (30).
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Segundo o instituto, as temperaturas poderão ficar 5°C ou mais acima da média por mais de cinco dias, aumentando os riscos à saúde.
O alerta ocorre após uma sequência de dias chuvosos na região. Com a mudança nas condições meteorológicas, uma massa de ar mais seco passa a atuar sobre o estado, favorecendo a elevação gradual das temperaturas e a redução da umidade relativa do ar.
Calor e tempo seco exigem cuidados
A Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para a mudança no tempo a partir desta sexta-feira (25), com previsão de sol entre nuvens, temperaturas em elevação e redução da umidade do ar.
A recomendação é aumentar a ingestão de água ao longo do dia, evitar a exposição prolongada ao sol e reduzir a prática de atividades físicas intensas nos períodos de maior calor.
Animais também devem permanecer protegidos do sol, em locais com sombra e com acesso constante à água fresca. Passeios devem ser evitados nos horários mais quentes, e os animais nunca devem ser deixados dentro de veículos.
Risco de queimadas
A combinação de calor, tempo seco e baixa umidade também pode favorecer a ocorrência de queimadas e a propagação de incêndios em áreas de vegetação.
A orientação é não colocar fogo em folhas, galhos ou outros resíduos, nem utilizar queimadas para a limpeza de terrenos. Bitucas de cigarro também não devem ser descartadas em áreas de vegetação ou às margens de rodovias.
Em propriedades rurais, a recomendação é manter aceiros e outras medidas preventivas para reduzir o risco de propagação das chamas.
Mudança no tempo
A partir de terça-feira (29), a aproximação de um sistema frontal poderá aumentar a nebulosidade e favorecer novamente a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em algumas áreas do estado.
Na RMVale, a maior concentração de umidade durante as noites também pode favorecer a formação de nevoeiros e neblinas nas manhãs, com possibilidade de redução temporária da visibilidade.