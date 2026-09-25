O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de grande perigo para ocorrência de onda de calor em áreas do estado de São Paulo, abrangendo o Vale do Paraíba. O aviso começa às 12h deste sábado (26) e permanece válido até as 18h da próxima quarta-feira (30).

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Segundo o instituto, as temperaturas poderão ficar 5°C ou mais acima da média por mais de cinco dias, aumentando os riscos à saúde.