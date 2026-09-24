O Vale do Paraíba deve enfrentar uma sequência de dias mais quentes a partir deste sábado (26), com a chegada de uma onda de calor que vai atingir diferentes áreas do Centro-Sul do Brasil. O fenômeno motivou um alerta vermelho de grande perigo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), válido entre meio-dia de sábado e as 18h da próxima quarta-feira (30).
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O aviso abrange áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina. No estado de São Paulo, a previsão indica temperaturas elevadas durante o fim de semana, enquanto as mínimas devem ficar entre 17°C e 19°C.
A onda de calor é a primeira prevista para a primavera, que começou nesta semana. Segundo o Inmet, a estação deve ser marcada pelo predomínio de temperaturas acima da média em grande parte do país. No Sudeste, além do calor, também existe previsão de períodos de chuva e possibilidade de temporais.
O que significa o alerta vermelho
O alerta vermelho é o nível mais alto utilizado pelo Inmet para situações meteorológicas de grande perigo. No caso das ondas de calor, a classificação é aplicada quando as temperaturas máximas ficam 5°C ou mais acima da média mensal durante pelo menos cinco dias consecutivos.
Além de São Paulo, outras áreas do país poderão registrar temperaturas ainda mais altas. No Centro-Oeste, os termômetros podem alcançar 41°C em Cuiabá e 40°C em Campo Grande. Em Goiás, as máximas podem chegar a 37°C.
Calor exige cuidados
Durante os períodos de temperaturas elevadas, a recomendação das autoridades é evitar a exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia. A hidratação também deve ser reforçada.
Crianças, idosos e pessoas mais sensíveis ao calor precisam de atenção especial. A orientação é procurar ambientes mais frescos e evitar atividades físicas prolongadas sob temperaturas muito altas.
Primavera também terá chuva forte
O calor não será a única característica da primavera. A previsão do Inmet aponta para uma estação com possibilidade de chuvas intensas e temporais em diferentes partes do país.
No Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecem entre as áreas com possibilidade de volumes elevados de chuva. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais também podem registrar temporais, acompanhados de raios, rajadas de vento e granizo.
No Sudeste, o Inmet prevê possibilidade de chuva acima da média em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, as temperaturas devem permanecer acima da média em toda a região.
Como deve ser a primavera no Brasil
A estação também apresenta diferenças importantes entre as regiões. No Norte, a tendência é de chuvas abaixo da média histórica em grande parte da área.
No Nordeste, a previsão aponta para menor quantidade de chuva na maior parte da região, embora alguns pontos do litoral entre o Rio Grande do Norte e Alagoas possam ter volumes acima da média.
No Centro-Oeste, há previsão de chuva abaixo da média em áreas do norte de Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, por outro lado, têm condições mais favoráveis para volumes elevados.
No Sul, a tendência é de chuva acima da média nos três estados. Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar os maiores acumulados durante o trimestre.
O Inmet também prevê temperaturas acima da média em grande parte do país ao longo da primavera. A atuação do El Niño é apontada entre os fatores que influenciam o comportamento do clima durante a estação.
Outros alertas do Inmet
Além do aviso de onda de calor, o Inmet mantém alertas para outras condições meteorológicas em diferentes estados.
Há aviso amarelo para chuvas intensas em áreas do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Tocantins. A previsão indica chuva de até 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no dia, além de ventos de até 60 km/h.
Bahia, Goiás, Minas Gerais e Tocantins também têm áreas sob alerta amarelo para tempestades, enquanto Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Tocantins e Sergipe possuem aviso para baixa umidade.
Para o Vale do Paraíba, a atenção nos próximos dias fica principalmente voltada para a elevação das temperaturas, além da possibilidade de mudanças rápidas no tempo com a ocorrência de chuva e temporais durante a primavera.