O Vale do Paraíba deve enfrentar uma sequência de dias mais quentes a partir deste sábado (26), com a chegada de uma onda de calor que vai atingir diferentes áreas do Centro-Sul do Brasil. O fenômeno motivou um alerta vermelho de grande perigo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), válido entre meio-dia de sábado e as 18h da próxima quarta-feira (30).

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O aviso abrange áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina. No estado de São Paulo, a previsão indica temperaturas elevadas durante o fim de semana, enquanto as mínimas devem ficar entre 17°C e 19°C.