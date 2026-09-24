Uma van ficou destruída após pegar fogo na tarde desta quinta-feira (24), no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O incêndio mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros por volta das 13h30, na rua Aba de Dentro.

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Quando os bombeiros chegaram ao endereço, encontraram o veículo já tomado pelas chamas. O combate foi iniciado imediatamente e os agentes utilizaram água e LGE (Líquido Gerador de Espuma) para controlar o fogo.