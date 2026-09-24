A Volkswagen abriu as inscrições para o Programa de Estágio Volkswagen 2027, com mais de 30 vagas distribuídas entre quatro fábricas da montadora no Brasil. Taubaté está entre as unidades que recebem estudantes, ao lado de São Bernardo do Campo e São Carlos, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná.

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As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro (veja aqui). O estágio está previsto para começar em março de 2027, com oportunidades presenciais e híbridas, de acordo com a área de atuação e a descrição de cada vaga.