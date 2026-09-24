A Volkswagen abriu as inscrições para o Programa de Estágio Volkswagen 2027, com mais de 30 vagas distribuídas entre quatro fábricas da montadora no Brasil. Taubaté está entre as unidades que recebem estudantes, ao lado de São Bernardo do Campo e São Carlos, em São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná.
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As inscrições podem ser feitas até 24 de outubro (veja aqui). O estágio está previsto para começar em março de 2027, com oportunidades presenciais e híbridas, de acordo com a área de atuação e a descrição de cada vaga.
O programa é voltado a estudantes de graduação interessados em iniciar a trajetória profissional na indústria automotiva. A proposta é permitir que os participantes tenham contato com projetos e desafios reais da empresa, além de desenvolver competências profissionais.
Vagas e requisitos
Para participar, o candidato precisa estar matriculado regularmente em um curso de graduação bacharelado, com previsão de conclusão entre setembro de 2027 e fevereiro de 2029. Algumas oportunidades também exigem conhecimento de inglês.
Entre as áreas de formação aceitas estão diversos cursos de Engenharia, como Mecânica, Elétrica, Eletrônica, de Produção, Mecatrônica, Automobilística, Química, de Materiais, Logística, Computação e Controle e Automação.
Também podem se candidatar estudantes de cursos de Tecnologia, como Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Tecnologia da Informação.
Na área de Negócios e Humanas, são contemplados cursos como Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Matemática e Relações Internacionais.
Benefícios
Os estudantes selecionados terão direito a bolsa-auxílio de até R$ 2.100, além de benefícios como plano de saúde, seguro de vida, transporte fretado, estacionamento gratuito e almoço parcialmente subsidiado.
O pacote também inclui acesso a plataformas de academias, atendimento de terapia on-line, plataforma de idiomas e desconto na compra de veículos novos da Volkswagen.
O estágio terá jornada de até seis horas por dia, totalizando 30 horas semanais, e duração mínima de um ano e meio.
Como será a seleção
O processo seletivo inclui inscrição, análise dos pré-requisitos, dinâmica on-line com a Academia do Universitário, teste de fit cultural, dinâmica on-line com gestores da Volkswagen e entrevista individual presencial.
A modalidade de trabalho — presencial ou híbrida — varia conforme a oportunidade e deve ser conferida na descrição de cada vaga.
Como se inscrever
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis e realizar a inscrição até 24 de outubro pelo site do programa (veja aqui).