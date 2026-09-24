Após identificar divergências nos valores repassados pela Estapar, a Prefeitura de Taubaté solicitou que a empresa responsável pela Zona Azul regularize os pagamentos para o município.

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Pelo contrato assinado em 2019, a Estapar deveria repassar ao município 41,81% da receita bruta obtida com o serviço - esse percentual de outorga, inclusive, foi o fator que levou a empresa a vencer a licitação, já que as outras concorrentes fizeram propostas entre 23,03% e 33,50%.