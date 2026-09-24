24 de setembro de 2026
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BALA PERDIDA

Idosa foi morta com tiro na testa ao sair da academia em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/TV Band Vale
Carro em que estava a vítima do tiro
Carro em que estava a vítima do tiro

Uma mulher de 70 anos morreu após ser atingida por um tiro na testa enquanto saía da academia e seguia para casa, na manhã desta quinta-feira (24), na região do Nova Michigan, zona leste de São José dos Campos. A vítima estava dentro do próprio carro quando o disparo atravessou o vidro do veículo. Um homem foi preso.

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A ocorrência começou por volta das 9h, quando um homem armado com duas facas teria atacado uma funcionária de uma adega da região. A mulher sofreu ferimentos no pescoço e na barriga e foi socorrida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte.

Após o ataque, o suspeito deixou o estabelecimento e teria sido perseguido por outro homem. Durante a perseguição, houve um disparo. A bala atravessou o vidro do carro da idosa, que passava pelo local naquele momento, e atingiu a testa dela.

A mulher foi socorrida e levada para a UPA do Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.

A funcionária da adega também foi posteriormente transferida para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial, devido à gravidade dos ferimentos. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Suspeito fica sob escolta

O homem apontado como autor do esfaqueamento foi localizado ferido e permanece internado sob escolta policial no pronto-socorro da Vila Industrial. Segundo as informações iniciais, ele teria sido agredido por moradores da região após o ataque.

Ainda não está esclarecido o que motivou o esfaqueamento. A polícia também apura se o homem que teria usado as facas tem relação com a pessoa que efetuou o disparo.

A principal hipótese investigada é que a idosa não tivesse qualquer envolvimento com a confusão e tenha sido atingida de forma acidental enquanto passava pelo local.

A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança para reconstruir a sequência dos acontecimentos. A trajetória do disparo, a posição dos envolvidos e a dinâmica da perseguição também serão investigadas.

O caso será apresentado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos e, posteriormente, encaminhado ao 6º DP (Distrito Policial).

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