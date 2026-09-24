Uma mulher de 70 anos morreu após ser atingida por um tiro na testa enquanto saía da academia e seguia para casa, na manhã desta quinta-feira (24), na região do Nova Michigan, zona leste de São José dos Campos. A vítima estava dentro do próprio carro quando o disparo atravessou o vidro do veículo. Um homem foi preso.

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A ocorrência começou por volta das 9h, quando um homem armado com duas facas teria atacado uma funcionária de uma adega da região. A mulher sofreu ferimentos no pescoço e na barriga e foi socorrida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte.