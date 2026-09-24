A Polícia Civil prendeu quatro integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas durante a quarta fase da Operação Ícaro, deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
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A ação ocorreu na parte alta da cidade e contou com apoio de outras delegacias da região e da GCM (Guarda Civil Municipal).
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão temporária.
Segundo a Polícia Civil, três dos presos eram foragidos da Justiça. Durante as buscas, foram apreendidas 920 porções de maconha, sete tijolos da droga e 155 porções de flor de maconha, além de entorpecentes a granel.
Os policiais também localizaram um revólver calibre 32, cinco balanças de precisão e cerca de R$ 8 mil em dinheiro trocado. A operação ainda resultou na apreensão de três veículos — um Chevrolet Onix, um Volkswagen Voyage e uma Fiat Toro —, além de dois jet skis.
Operação Ícaro
De acordo com a Deic, a quarta etapa faz parte de uma investigação que já resultou em 23 prisões e na apreensão de grande quantidade de drogas, armas e veículos. A operação recebeu o nome de Ícaro em referência ao personagem da mitologia grega que, segundo a narrativa, buscou voar cada vez mais alto antes de cair.
Na primeira fase, cinco integrantes foram presos e um suspeito foi morto após, segundo a polícia, resistir à abordagem e atirar contra os agentes. Na ocasião, foram apreendidos mais de 45 quilos de drogas, quatro armas e mais de 300 munições calibre 7,62. A ação teve apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar.
A segunda fase terminou com seis prisões em uma chácara em São Luiz do Paraitinga. Foram apreendidos 7.360 pinos de cocaína, quatro tijolos de pasta base, 197 pedras de crack, 40 porções de cocaína a granel, além de milhares de embalagens, balanças e equipamentos utilizados na preparação das drogas. Segundo a polícia, o prejuízo estimado à organização chegou a R$ 1,2 milhão.
Já a terceira fase, realizada em dezembro de 2025, teve como principal resultado a prisão do líder do grupo criminoso. Outros sete integrantes foram presos na ocasião. Também foram apreendidos um revólver calibre 38, além de crack, cocaína, haxixe, maconha e celulares.
A Deic informou que as investigações contra a organização criminosa continuam.