A Polícia Civil prendeu quatro integrantes de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas durante a quarta fase da Operação Ícaro, deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.

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A ação ocorreu na parte alta da cidade e contou com apoio de outras delegacias da região e da GCM (Guarda Civil Municipal).