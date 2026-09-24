A Prefeitura de Taubaté desistiu de contratar um sistema que permitiria auditar todos os dados do transporte público. A licitação havia sido aberta em agosto e seria concluída em setembro, mas acabou revogada pela administração municipal.

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O contrato poderia custar até R$ 894 mil em 12 meses. Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que o certame "foi revogado após reavaliação administrativa da contratação, considerando a necessidade de redução de despesas e de adequação às medidas estabelecidas pelo Decreto Municipal de Contingenciamento".