São José dos Campos recebe na próxima segunda-feira (28) e terça-feira (29) a Expo Empregabilidade & Negócios. O evento gratuito será realizado no Shopping Centro, das 9h às 17h.
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A iniciativa tem apoio da Prefeitura e participação do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). O evento reúne empresas, agências de recrutamento, instituições de ensino e profissionais em busca de oportunidades.
Além da contratação, a programação inclui captação de currículos, networking e geração de novos negócios.
Entre as empresas já confirmadas estão Milclean, Super Estágios, Atento, CIECI RH, Abre Estágios e Oscar Calçados. Juntas, elas oferecem mais de 400 oportunidades.
Ao todo, a organização reúne mais de 1.200 vagas para diferentes perfis profissionais.
Há oportunidades para auxiliar de limpeza, atendimento, telemarketing e estágio, além de áreas como administração, ciências contábeis, pedagogia, engenharia, direito, marketing, biomedicina, recursos humanos e publicidade e propaganda.
Também estão previstas vagas para pessoas com deficiência (PCD), estudantes e menor aprendiz.
Networking
A programação inclui ainda palestras gratuitas e orientação profissional. O evento também será uma oportunidade para ampliar a rede de contatos e aproximar candidatos, recrutadores, empreendedores e empresas.
A Expo Empregabilidade & Negócios também conta com empresas e marcas que apoiam a realização do evento, entre elas Ademicon Aquarius, Formiga Digital, Ênio Moraes, UNISA São José dos Campos e Capital X Investimentos.
A participação dos parceiros amplia as possibilidades de conexão nas áreas de educação, tecnologia, marketing, investimentos e desenvolvimento profissional.
A expectativa é que o evento seja uma oportunidade para quem procura o primeiro emprego, uma recolocação profissional, estágio, mudança de área ou deseja conhecer empresas e novas possibilidades de negócios. A entrada é gratuita e o público pode comparecer durante os dois dias de programação.
SERVIÇO
Expo Empregabilidade & Negócios
Data: 28 e 29 de setembro
Horário: Das 9h às 17h
Local: Shopping Centro - Rua Rubião Júnior, 84, centro
Entrada gratuita