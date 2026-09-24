São José dos Campos recebe na próxima segunda-feira (28) e terça-feira (29) a Expo Empregabilidade & Negócios. O evento gratuito será realizado no Shopping Centro, das 9h às 17h.

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A iniciativa tem apoio da Prefeitura e participação do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). O evento reúne empresas, agências de recrutamento, instituições de ensino e profissionais em busca de oportunidades.