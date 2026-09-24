Uma parte fundamental da história de Guaratinguetá será recuperada no livro “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928”, da historiadora e escritora Thereza Maia. O lançamento ocorre nesta quinta-feira (24), na Matriz Santo Antônio, em Guaratinguetá, após a missa das 19h.

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A obra reúne documentos, memórias e acontecimentos relacionados aos 211 anos em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida esteve ligada à história de Guaratinguetá.