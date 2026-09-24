Uma parte fundamental da história de Guaratinguetá será recuperada no livro “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928”, da historiadora e escritora Thereza Maia. O lançamento ocorre nesta quinta-feira (24), na Matriz Santo Antônio, em Guaratinguetá, após a missa das 19h.
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A obra reúne documentos, memórias e acontecimentos relacionados aos 211 anos em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida esteve ligada à história de Guaratinguetá.
O período começa em 1717, quando a imagem de terracota da Imaculada Conceição foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, e termina em 1928, ano em que Aparecida conquistou sua emancipação e passou a ser um município independente.
Segundo Thereza Maia, a ideia do livro surgiu a partir do acervo preservado pelo Museu Frei Galvão, que reúne uma extensa documentação sobre a relação histórica entre Guaratinguetá e Aparecida.
“A existência desse grande material fez a gente lembrar que seria interessante registrar para o futuro os lances que aconteceram entre 1717, quando foi encontrada a imagem no Rio Paraíba, e 1928, quando ela deixou de ser de Guaratinguetá e passou para Aparecida”, afirma a historiadora.
Memória de Guaratinguetá
Para Thereza, a publicação também ajuda a compreender a importância do Rio Paraíba do Sul para a formação religiosa da região. Ela destaca ainda a relação histórica da cidade com Frei Galvão, que nasceu em 1739 e se tornou o primeiro santo brasileiro.
“A importância desse livro é transmitir para as gerações atuais e para as futuras gerações a importância da antiga Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá e a existência em sua história de Nossa Senhora Aparecida e do primeiro santo brasileiro”, diz.
A autora tem uma trajetória dedicada à preservação da memória e do patrimônio cultural do Vale do Paraíba. Participou da criação e da direção de instituições como o Museu Frei Galvão, o Arquivo Memória de Guaratinguetá e o Departamento Municipal de Cultura.
Thereza também teve atuação no Instituto Histórico e Artístico de Paraty e no Instituto de Estudos Valeparaibanos. É casada com o escritor e desenhista Tom Maia, conhecido pelas ilustrações feitas a bico de pena e pela participação em projetos relacionados à história e ao patrimônio regional.
Livro ajuda a preservar patrimônio
Além de recuperar episódios ligados à história de Guaratinguetá e Aparecida, o livro tem um objetivo direto de preservação da memória regional. A renda obtida com a obra também contribuirá para o restauro da Matriz de Santo Antônio, em Guaratinguetá.
A publicação busca aproximar as novas gerações de documentos, personagens e acontecimentos que ajudaram a formar a identidade religiosa e cultural do Vale do Paraíba.
O lançamento de “Lembrança de Nossa Senhora Aparecida” será realizado nesta quarta-feira, na Matriz Santo Antônio, após a missa das 19h, em Guaratinguetá.
SERVIÇO
Lançamento: Lembrança de Nossa Senhora Aparecida – A Santa de Guaratinguetá: 1717 a 1928
Autora: Thereza Maia
Data: 24 de setembro, quinta-feira
Horário: após a missa das 19h
Local: Matriz Santo Antônio, Guaratinguetá