Uma mulher de 70 anos morreu e a funcionária de uma adega foi esfaqueada em uma manhã violenta nesta quinta-feira (24), em São José dos Campos. A idosa morreu após ser atingida por uma bala perdida dentro do próprio carro. Ela havia acabado de sair da academia e seguia para casa quando foi atingida na testa por um disparo que atravessou o vidro do veículo.
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A ocorrência aconteceu por volta das 9h, na região do bairro Nova Michigan, zona leste da cidade. Segundo informações preliminares, um homem armado com duas facas teria atacado uma funcionária de uma adega, causando ferimentos no pescoço e na barriga.
Depois do ataque, o suspeito deixou o estabelecimento e teria sido perseguido por outro homem. Durante a perseguição, houve um disparo. A bala atravessou o vidro do carro da idosa, que passava pelo local, e a atingiu.
A vítima foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.
Funcionária ficou ferida
A funcionária atacada dentro da adega foi socorrida inicialmente para a UPA do Novo Horizonte. Por causa dos ferimentos, ela foi posteriormente transferida para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Até a publicação desta reportagem, não havia atualização sobre o estado de saúde dela.
A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. Também não está confirmada a relação entre o homem que teria usado as facas e a pessoa que efetuou o disparo.
O homem apontado como autor do esfaqueamento da funcionária foi localizado ferido e está internado sob escolta policial no pronto-socorro da Vila Industrial. Ele teria sido agredido por moradores da região depois do ataque.
A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias da ocorrência, incluindo a trajetória da bala, a posição dos envolvidos e a dinâmica da perseguição. Imagens de câmeras de segurança instaladas na região podem ajudar a esclarecer o que aconteceu.
Até o momento, as informações indicam que a mulher não tinha qualquer relação com a confusão e foi atingida enquanto passava pelo local após sair da academia.
O caso será apresentado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos e depois encaminhado ao 6º DP (Distrito Policial).