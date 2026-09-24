Uma mulher de 70 anos morreu e a funcionária de uma adega foi esfaqueada em uma manhã violenta nesta quinta-feira (24), em São José dos Campos. A idosa morreu após ser atingida por uma bala perdida dentro do próprio carro. Ela havia acabado de sair da academia e seguia para casa quando foi atingida na testa por um disparo que atravessou o vidro do veículo.

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A ocorrência aconteceu por volta das 9h, na região do bairro Nova Michigan, zona leste da cidade. Segundo informações preliminares, um homem armado com duas facas teria atacado uma funcionária de uma adega, causando ferimentos no pescoço e na barriga.