24 de setembro de 2026
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RODOVIA

Acidente entre caminhões interdita faixa da Dutra em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Carga de tecido caiu na pista da Via Dutra
Carga de tecido caiu na pista da Via Dutra

Uma colisão traseira entre dois caminhões interditou a faixa 2 da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na manhã desta quinta-feira (24), no trecho entre Caçapava e São José dos Campos.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 10h35, no km 135 da rodovia. Não houve vítimas.

Com a batida, houve derramamento de uma carga de tecidos sobre a pista. A faixa 2 precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e a limpeza da via.

A PRF acompanha a situação no local. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que provocaram a colisão ou sobre a extensão do congestionamento.

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