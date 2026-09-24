Uma colisão traseira entre dois caminhões interditou a faixa 2 da rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na manhã desta quinta-feira (24), no trecho entre Caçapava e São José dos Campos.

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Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 10h35, no km 135 da rodovia. Não houve vítimas.