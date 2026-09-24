Uma mulher de 70 anos morreu na manhã desta quinta-feira (24) após ser atingida por uma bala perdida na região dos bairros Jardim Castanheira e Nova Michigan, na zona leste de São José dos Campos. Ela voltava da academia para casa quando foi atingida na testa por um disparo que atravessou o vidro do veículo em que estava.
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A ocorrência começou por volta das 9h, na avenida Josefina Pozzi Bondesan. Segundo as informações preliminares, um homem armado com duas facas teria atacado uma funcionária de uma adega, provocando ferimentos no pescoço e na barriga.
Após o ataque, o suspeito deixou o estabelecimento e teria sido perseguido por outro homem. Durante a perseguição, houve um disparo. O tiro atravessou o vidro do veículo da idosa e a atingiu.
A vítima foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.
Funcionária ficou ferida
A funcionária atacada dentro da adega foi socorrida inicialmente para a UPA Novo Horizonte. Devido aos ferimentos, ela foi posteriormente transferida para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Até a publicação desta reportagem, não havia atualização sobre o estado de saúde dela.
A motivação do ataque e a eventual relação entre a vítima e o homem que teria usado as facas ainda serão investigadas.
A identidade do homem que teria efetuado o disparo ainda não foi confirmada. Também não está esclarecida a relação dele com o suspeito do ataque à funcionária.
A investigação deverá apurar a trajetória do tiro, a posição dos envolvidos e as circunstâncias que levaram ao disparo que matou a idosa. Imagens de câmeras de segurança da região podem ajudar na reconstrução da ocorrência.
Até o momento, as informações indicam que a mulher não tinha relação com a confusão e foi atingida enquanto passava pelo local. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil. O caso será apresentado no plantão da CPJ (Central de Polícia Judiciária) e depois encaminhado ao 6º DP (Distrito Policial).