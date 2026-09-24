Uma mulher de 70 anos morreu na manhã desta quinta-feira (24) após ser atingida por uma bala perdida na região dos bairros Jardim Castanheira e Nova Michigan, na zona leste de São José dos Campos. Ela voltava da academia para casa quando foi atingida na testa por um disparo que atravessou o vidro do veículo em que estava.

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A ocorrência começou por volta das 9h, na avenida Josefina Pozzi Bondesan. Segundo as informações preliminares, um homem armado com duas facas teria atacado uma funcionária de uma adega, provocando ferimentos no pescoço e na barriga.