Um homem portando duas facas atacou uma jovem de 18 anos, nas proximidades de uma adega no bairro Nova Michigan, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 desta quinta-feira (24), na avenida Tancredo Neves.

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Segundo informações preliminares, a mulher foi encaminhada à UPA Novo Horizonte e, posteriormente, ao pronto-socorro da Vila Industrial, com ferimentos no pescoço e na barriga.