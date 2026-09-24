24 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Jovem é esfaqueada nas proximidades de adega em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem portando duas facas atacou uma jovem de 18 anos, nas proximidades de uma adega no bairro Nova Michigan, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 9h30 desta quinta-feira (24), na avenida Tancredo Neves.

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Segundo informações preliminares, a mulher foi encaminhada à UPA Novo Horizonte e, posteriormente, ao pronto-socorro da Vila Industrial, com ferimentos no pescoço e na barriga.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O caso segue em investigação pelas autoridades.

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