A Polícia Militar capturou nove pessoas procuradas pela Justiça em diferentes pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte durante a quinta-feira (23). As prisões ocorreram em operações realizadas ao longo do dia e envolveram mandados relacionados a crimes como estupro de vulnerável, tráfico de drogas, ameaça e embriaguez ao volante.
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Segundo o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), sete procurados foram localizados em um intervalo inferior a seis horas. As ocorrências foram registradas em Cruzeiro, Guaratinguetá, Bananal, Aparecida e Lorena.
Em Cruzeiro, os policiais prenderam dois homens. Um deles era procurado por estupro de vulnerável e foi localizado no bairro Vila Romana. O outro tinha um mandado de prisão civil e foi encontrado no bairro Lagoa Dourada.
Em Guaratinguetá, uma mulher procurada por tráfico de drogas foi localizada no bairro Pedregulho. Em Bananal, um homem com mandado pelo crime de ameaça foi encontrado na região central.
Já em Aparecida, dois homens foram capturados. Um deles era procurado por crime relacionado à condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, enquanto o outro tinha mandado de prisão civil e foi localizado no bairro Santa Rita.
Em Lorena, no bairro Vila São Roque, a Polícia Militar também cumpriu um mandado de prisão civil.
Duas prisões em Ubatuba
No Litoral Norte, outras duas prisões foram realizadas pela Força Tática da Polícia Militar em Ubatuba na noite de quinta-feira.
Por volta das 20h, durante patrulhamento no bairro Ipiranguinha, os policiais abordaram um homem que estava escondido atrás de um veículo. Ele não portava documentos e informou inicialmente outro nome aos agentes.
A equipe realizou uma consulta por meio do aplicativo Muralha, utilizado para reconhecimento facial, e identificou o homem como sendo J.C.A.F.. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.
O suspeito foi levado ao Distrito Policial Central de Ubatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Cerca de três horas depois, às 22h45, outra equipe da Força Tática localizou um procurado no bairro Perequê-Açu.
Os policiais tinham informações sobre o mandado e foram até o endereço indicado. No local, foram recebidos pela cuidadora da mãe do homem, que informou onde ele estava e autorizou a entrada da equipe.
Após a abordagem e consulta aos dados, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime relacionado ao tráfico de drogas.
O homem também foi conduzido ao DP Central de Ubatuba e permaneceu à disposição da Justiça.