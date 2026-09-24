A Polícia Militar capturou nove pessoas procuradas pela Justiça em diferentes pontos do Vale do Paraíba e do Litoral Norte durante a quinta-feira (23). As prisões ocorreram em operações realizadas ao longo do dia e envolveram mandados relacionados a crimes como estupro de vulnerável, tráfico de drogas, ameaça e embriaguez ao volante.

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Segundo o 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), sete procurados foram localizados em um intervalo inferior a seis horas. As ocorrências foram registradas em Cruzeiro, Guaratinguetá, Bananal, Aparecida e Lorena.