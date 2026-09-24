O cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla com Renner, será velado e sepultado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. O artista morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A despedida acontece no Jardim Cemitério Pax e foi reservada pela família a parentes e amigos.

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A Polícia Militar começou a isolar a entrada do cemitério durante a manhã. Entre os primeiros a chegar estava Marcos Nascimento, genro de Rick e empresário da dupla. Os músicos Altair e Alexandre e Zé Henrique, da dupla com Gabriel, também foram ao local para prestar as últimas homenagens.