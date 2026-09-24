O cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla com Renner, será velado e sepultado nesta quinta-feira (24), em Sorocaba, no interior de São Paulo. O artista morreu aos 59 anos na queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A despedida acontece no Jardim Cemitério Pax e foi reservada pela família a parentes e amigos.
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A Polícia Militar começou a isolar a entrada do cemitério durante a manhã. Entre os primeiros a chegar estava Marcos Nascimento, genro de Rick e empresário da dupla. Os músicos Altair e Alexandre e Zé Henrique, da dupla com Gabriel, também foram ao local para prestar as últimas homenagens.
A família pediu privacidade durante a cerimônia. Em nota divulgada pela filha do cantor, Monica, os familiares agradeceram o carinho do público, mas disseram que desejam viver o momento de despedida em silêncio e intimidade.
“Durante tantos anos, o Rick foi de todos. Foi o artista, o cantor, a voz que entrou na casa e no coração de tantas pessoas. E somos profundamente gratos por todo esse amor”, afirmou a família.
Os parentes também pediram que o público preserve a lembrança do cantor em vida, especialmente no palco. Segundo a família, Rick deve ser lembrado pela voz, pelas músicas e pela trajetória construída ao longo de quatro décadas de carreira.
Queda de helicóptero
Rick estava entre as cinco pessoas que morreram na queda do helicóptero em Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Leopoldo de Barros Teixeira, Paulo Ricardo dos Santos Soares, Bruno Avelar de Souza, Antonio Roberto Nobrega de Araujo e Geraldo Antonio de Carvalho, nome de registro do cantor.
A aeronave desapareceu na segunda-feira durante um voo entre Porto Belo e São Joaquim. Os destroços foram localizados na terça-feira (22), na Serra Catarinense.
Rick comemorava 40 anos de carreira ao lado de Renner. A dupla estava em turnê e tinha shows programados até dezembro. Entre os principais sucessos estão “Ela É Demais”, “Nos Bares da Cidade” e “Filha”.
* Com informações do UOL e do Metrópoles