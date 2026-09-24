Uma distribuidora de combustíveis localizada no bairro Torrão de Ouro, na região sul de São José dos Campos, é alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira (24).

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Batizada de Crédito Oculto, a ação investiga estruturas financeiras utilizadas, segundo o MPSP (Ministério Público de São Paulo), para ocultar patrimônio, dissimular a origem de recursos e lavar dinheiro.