A Serra da Mantiqueira será cenário de uma prova de ciclismo neste domingo (27), com dois percursos e desafios de altimetria. A nona edição do L'Étape by Tour de France terá trajetos de 107 km e 66 km, com largadas programadas para 6h e 7h20, respectivamente.

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A prova será realizada em Campos do Jordão, com trechos também por Santo Antônio do Pinhal e áreas próximas à divisa com Minas Gerais. O percurso longo terá 2.300 metros de altimetria acumulada, enquanto o trajeto curto terá 1.300 metros.