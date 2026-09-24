A Serra da Mantiqueira será cenário de uma prova de ciclismo neste domingo (27), com dois percursos e desafios de altimetria. A nona edição do L'Étape by Tour de France terá trajetos de 107 km e 66 km, com largadas programadas para 6h e 7h20, respectivamente.
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A prova será realizada em Campos do Jordão, com trechos também por Santo Antônio do Pinhal e áreas próximas à divisa com Minas Gerais. O percurso longo terá 2.300 metros de altimetria acumulada, enquanto o trajeto curto terá 1.300 metros.
As atividades começam nesta sexta-feira (25) e seguem até domingo. A programação envolve a organização da prova, equipes de segurança, autoridades e serviços que atuam na região.
Prova terá dois percursos
O percurso de 107 km é o principal desafio da competição. Os ciclistas largam em uma região acima dos 1.600 metros de altitude e enfrentam uma sequência de subidas e descidas pela Mantiqueira.
O trajeto inclui trechos das rodovias SP-123 e SP-050, além da Serra Velha. Ao longo da prova, haverá pontos de hidratação, alimentação e atendimento mecânico.
Também estão previstos três pontos de corte no percurso longo.
Já o trajeto de 66 km terá 1.300 metros de ganho de elevação. Apesar da distância menor, o percurso mantém as características de montanha da região.
Os dois trajetos contam com arquivos GPX disponibilizados pela organização para que os participantes possam consultar o percurso antes da prova.
Subida terá disputa entre ciclistas
Um dos trechos de destaque será o segmento Rei e Rainha da Montanha, com aproximadamente 12 km de subida e 657 metros de ganho de elevação.
O trecho terá cronometragem própria e definirá os destaques masculino e feminino da escalada. Em alguns pontos, a inclinação média supera 7%.
Segundo o diretor de prova do L'Étape Brasil, Fernando Cheles, as características do percurso exigem atenção dos participantes durante toda a prova.
“Campos do Jordão é uma prova que exige preparação. A altimetria, as subidas longas, as mudanças de inclinação e as descidas fazem com que o atleta precise chegar com um bom volume de treino e conhecer as próprias condições”, afirmou.
Mais de 3.500 ciclistas participaram em 2025
A edição de 2025 reuniu mais de 3.500 ciclistas de diferentes regiões do Brasil e também do exterior.
O evento também movimenta a estrutura turística da região, com a presença de atletas, acompanhantes e equipes durante o fim de semana. Hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lojas e outros serviços recebem parte desse público.
O Village da prova será instalado no Campos Hall, no bairro Capivari, e funcionará durante o fim de semana como ponto de encontro dos participantes e do público.
Vias terão bloqueios durante a prova
A realização da competição também altera a circulação de veículos em trechos utilizados pelos ciclistas.
A operação prevê bloqueios temporários, controle de acessos e sinalização nas vias que fazem parte do percurso. Os horários de interdição e liberação dos trechos devem ser informados previamente pela organização e pelas autoridades responsáveis pelo trânsito.
A prova é realizada em Campos do Jordão desde 2018 e chega à nona edição consecutiva em 2026.
Além da competição, o evento faz parte da série internacional L'Étape by Tour de France, que reproduz elementos da experiência do Tour de France em provas realizadas em diferentes países.
Os três primeiros colocados gerais, entre homens e mulheres, no percurso longo garantem qualificação e inscrição para o L'Étape du Tour de France, realizado na França.
Serviço
L'Étape Campos do Jordão by Tour de France 2026
Data: domingo (27)
Percurso longo: 107 km, com 2.300 metros de altimetria
Largada: 6h
Percurso curto: 66 km, com 1.300 metros de altimetria
Largada: 7h20
Local: Campos do Jordão
Programação: sexta-feira (25) a domingo (27)
Village: Campos Hall, em Capivari