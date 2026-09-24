24 de setembro de 2026
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FURTO QUALIFICADO

Homem é preso após furtar R$ 9 mil em roupas em shopping de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso em flagrante após furtar aproximadamente R$ 9 mil em peças de roupa de uma loja do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (23).

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O suspeito deixou a loja carregando uma sacola com 96 peças de vestuário, enquanto outras duas pessoas distraíam a gerência. O alarme foi acionado quando ele atravessou a porta, por causa do dispositivo de segurança instalado nas peças.

Ele foi abordado por seguranças no estacionamento após abandonar a sacola na área externa devido ao peso.  A polícia foi acionada e ele foi levado à Central de Polícia Judiciária. O caso foi registrado como furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. 

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