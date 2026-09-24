Um homem foi preso em flagrante após furtar aproximadamente R$ 9 mil em peças de roupa de uma loja do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (23).

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O suspeito deixou a loja carregando uma sacola com 96 peças de vestuário, enquanto outras duas pessoas distraíam a gerência. O alarme foi acionado quando ele atravessou a porta, por causa do dispositivo de segurança instalado nas peças.