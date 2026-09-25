25 de setembro de 2026
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DEFESA CIVIL

Capela é atingida por galhos após chuvas em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMI
Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição foi atingida por galhos
Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição foi atingida por galhos

Após as chuvas, a Defesa Civil de Ilhabela registrou a queda de galhos sobre a Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição, localizada na Praia da Armação. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (23).

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Os agentes realizaram o corte e a retirada dos galhos, além da instalação de uma lona de proteção na área atingida.

O local segue sob monitoramento, diante da previsão de continuidade das chuvas.

Leia mais: RMVale tem quinta-feira de frio, chuva e tempo instável.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou pelo WhatsApp (12) 3896-2802. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.

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