Após as chuvas, a Defesa Civil de Ilhabela registrou a queda de galhos sobre a Capela Nossa Senhora Imaculada Conceição, localizada na Praia da Armação. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (23).

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Os agentes realizaram o corte e a retirada dos galhos, além da instalação de uma lona de proteção na área atingida.