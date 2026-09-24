O tempo deve permanecer instável em parte dos municípios do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (24). A combinação entre a umidade e a presença de áreas de instabilidade favorece a ocorrência de chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas no Litoral Norte. Nessas áreas, há risco de raios e rajadas de vento. A previsão é da Defesa Civil do Estado de São Paulo e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

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Frio, chuva e ventos

Além da chuva, o Vale do Paraíba deve registrar temperaturas mais baixas. O Inmet emitiu um aviso de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C, válido até a manhã desta quinta-feira.