O tempo deve permanecer instável em parte dos municípios do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (24). A combinação entre a umidade e a presença de áreas de instabilidade favorece a ocorrência de chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas no Litoral Norte. Nessas áreas, há risco de raios e rajadas de vento. A previsão é da Defesa Civil do Estado de São Paulo e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
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Frio, chuva e ventos
Além da chuva, o Vale do Paraíba deve registrar temperaturas mais baixas. O Inmet emitiu um aviso de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C, válido até a manhã desta quinta-feira.
Durante a madrugada e o início da manhã, a umidade e a nebulosidade podem favorecer a formação de nevoeiros e neblinas, reduzindo a visibilidade em alguns pontos da região.
Ao longo da tarde, os termômetros podem apresentar uma pequena elevação, mas o tempo deve continuar ameno. Nas áreas próximas à Serra da Mantiqueira e ao Litoral Norte, a instabilidade aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas eventualmente por descargas elétricas e ventos fortes.