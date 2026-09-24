24 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PREVISÃO DO TEMPO

RMVale tem quinta-feira de frio, chuva e tempo instável

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Agência SP
O tempo deve permanecer instável em parte dos municípios do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (24)
O tempo deve permanecer instável em parte dos municípios do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (24)

O tempo deve permanecer instável em parte dos municípios do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (24). A combinação entre a umidade e a presença de áreas de instabilidade favorece a ocorrência de chuva ao longo do dia, com possibilidade de pancadas mais intensas no Litoral Norte. Nessas áreas, há risco de raios e rajadas de vento. A previsão é da Defesa Civil do Estado de São Paulo e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Frio, chuva e ventos

Além da chuva, o Vale do Paraíba deve registrar temperaturas mais baixas. O Inmet emitiu um aviso de declínio de temperatura, com previsão de queda entre 3°C e 5°C, válido até a manhã desta quinta-feira.

Durante a madrugada e o início da manhã, a umidade e a nebulosidade podem favorecer a formação de nevoeiros e neblinas, reduzindo a visibilidade em alguns pontos da região.

Ao longo da tarde, os termômetros podem apresentar uma pequena elevação, mas o tempo deve continuar ameno. Nas áreas próximas à Serra da Mantiqueira e ao Litoral Norte, a instabilidade aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas eventualmente por descargas elétricas e ventos fortes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários