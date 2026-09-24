Uma distribuidora de combustíveis no bairro Torrão de Ouro, na região sul de São José dos Campos, é alvo da terceira fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Crédito Oculto e deflagrada nesta quinta-feira (24), com cumprimento de mandados de busca e apreensão em São Paulo e outros seis estados. Em São José, as ações de investigação são apoiadas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Vale do Paraíba.

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A operação é realizada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo), por meio do Gaeco, em conjunto com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil. Também participam equipes dos Gaecos do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo.